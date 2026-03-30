Základná škola vo Zvolene dostane novú nadstavbu
ZŠ Hrnčiarska má dlhoročné kapacitné problémy s jedálňou, a to najmä pre vysoký počet žiakov.
Autor TASR
Zvolen 30. marca (TASR) - Mesto Zvolen chce s pomocou európskych zdrojov vybudovať nadstavbu nad hospodárskym pavilónom Základnej školy (ZŠ) Hrnčiarska. V jednej z najväčších zvolenských škôl by tak vznikla nová jedáleň i veľká multifunkčná učebňa, odhadované náklady presahujú 772.000 eur. Realizáciu projektu v pondelok odobrili i mestskí poslanci. TASR o tom informovala samospráva.
ZŠ Hrnčiarska má dlhoročné kapacitné problémy s jedálňou, a to najmä pre vysoký počet žiakov. „Aby sme predišli veľmi dlhým čakacím dobám na obed, musíme výrazne zasahovať do vyučovacieho procesu, čo komplikuje prácu všetkým - učiteľom i samotným žiakom,“ skonštatovala riaditeľka školy Alena Feriancová.
Situáciu s nedostatočnou kapacitou jedálne má vyriešiť nová nadstavba nad hospodárskym pavilónom. V nadstavbe by vznikla priestrannejšia jedáleň, v ktorej sa budú môcť komfortne a bez čakania stravovať všetci žiaci i zamestnanci. Súčasťou projektu má byť aj čiastočná debarierizácia hospodárskeho pavilónu. Samospráva počíta s výstavbou nového osobného výťahu, rekonštrukciou vstupov do budovy a vybudovaním sociálneho zariadenia pre osoby s pohybovým znevýhodnením.
„Uvoľnené priestory pôvodnej jedálne sa upravia na veľkú multifunkčnú učebňu. Tá umožní zavádzať nové metódy vzdelávania v súlade s aktuálnou kurikulárnou reformou, na ktorú doteraz škola nemala dostatočné priestorové kapacity,“ doplnila vedúca odboru rozvoja a projektov zvolenskej radnice Marta Skalošová.
Samospráva sa v rámci projektu modernizácie ZŠ Hrnčiarska uchádza o dotáciu z európskych zdrojov, celkové odhadované náklady predstavujú vyše 772.000 eur. Mesto aktuálne spustilo proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
ZŠ Hrnčiarska má dlhoročné kapacitné problémy s jedálňou, a to najmä pre vysoký počet žiakov. „Aby sme predišli veľmi dlhým čakacím dobám na obed, musíme výrazne zasahovať do vyučovacieho procesu, čo komplikuje prácu všetkým - učiteľom i samotným žiakom,“ skonštatovala riaditeľka školy Alena Feriancová.
Situáciu s nedostatočnou kapacitou jedálne má vyriešiť nová nadstavba nad hospodárskym pavilónom. V nadstavbe by vznikla priestrannejšia jedáleň, v ktorej sa budú môcť komfortne a bez čakania stravovať všetci žiaci i zamestnanci. Súčasťou projektu má byť aj čiastočná debarierizácia hospodárskeho pavilónu. Samospráva počíta s výstavbou nového osobného výťahu, rekonštrukciou vstupov do budovy a vybudovaním sociálneho zariadenia pre osoby s pohybovým znevýhodnením.
„Uvoľnené priestory pôvodnej jedálne sa upravia na veľkú multifunkčnú učebňu. Tá umožní zavádzať nové metódy vzdelávania v súlade s aktuálnou kurikulárnou reformou, na ktorú doteraz škola nemala dostatočné priestorové kapacity,“ doplnila vedúca odboru rozvoja a projektov zvolenskej radnice Marta Skalošová.
Samospráva sa v rámci projektu modernizácie ZŠ Hrnčiarska uchádza o dotáciu z európskych zdrojov, celkové odhadované náklady predstavujú vyše 772.000 eur. Mesto aktuálne spustilo proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.