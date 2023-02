Základné imanie popradského letiska zvýšili o 1,2 milióna eur

Poprad 27. februára (TASR) - Letisko Poprad-Tatry zvýši svoje základné imanie, nie všetci akcionári však tento krok podporili. Riaditeľ letiska Martin Rakovský potvrdil, že hlavný akcionár, teda Ministerstvo dopravy SR, letisko podržal a promptne tak vyriešil finančnú situáciu letiska za rok 2022.



Základné imanie zvýšil rezort o 1,2 milióna eur. Cieľom je podľa dočasne povereného ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina), umožniť vedeniu "znovu sa nadýchnuť" a tiež získať nové obchodné príležitosti.



"Tak isto mesto Vysoké Tatry nás veľmi podporuje, v Poprade sú skôr zdržanliví," dodal Rakovský s tým, že aktuálne sa im darí lepšie, ako minulý rok, v januári mali v porovnaní s vlaňajškom hospodársky výsledok lepší o 50.000 eur. "Máme naštartované dosiahnuť jeden z najlepších výsledkov tento rok. Do konca roka by sme chceli mať takmer vyrovnaný rozpočet. Letisko je v dobrej kondícii, v tomto momente komunikujeme s rôznymi leteckými spoločnosťami o nových destináciách," uviedol riaditeľ, ktorý vidí príležitosti v spolupráci napríklad s Cargo, ministerstvom obrany a ďalšími spoločnosťami, ktoré by pomohli letisko "rozlietať". Cieľom vedenia je rozvíjať osobnú, nákladnú i vojenskú leteckú dopravu pod Tatrami.



Stabilizovaná je podľa Rakovského v súčasnosti aj situácia so zamestnanosťou, letisko neplánuje nikoho prepúšťať. Predseda miestnej odborovej organizácie Michal Pavela dodal, že zaviedli tzv. konto pracovného času. Počas slabšej prevádzky odpracujú zamestnanci menej hodín, naopak viac ich odpracujú v období, keď bude letov pod Tatrami viac.