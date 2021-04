Základné imanie spoločnosti Letisko Sliač sa zvýši

Bratislava 28. apríla (TASR) – Základné imanie spoločnosti Letisko Sliač by sa malo zvýšiť zo zdrojov štátnych finančných aktív vo výške 800.000 eur. To umožní úhradu aktuálne splatných záväzkov spoločnosti. Návrh na finančné zabezpečenie zvýšenia základného imania, ktoré predložil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), v stredu schválila vláda.



Materiál konštatuje, že s cieľom dočasného vykrytia nedostatku finančných prostriedkov a aktuálnej potreby uhradenia záväzkov Letiska Sliač splatných v najbližšom období, a to aj voči zamestnancom, je potrebné, aby Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zvýšilo z prostriedkov štátnych finančných aktív spoločnosti základné imanie, a to vo výške 800.000 eur. Rezort dopravy preto pripravuje v úzkej súčinnosti s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR vypracovanie testu poskytnutia štátnej pomoci.



Zároveň materiál hovorí o postupe zrušenia obchodnej spoločnosti Letisko Sliač a o vymedzení zodpovednosti jednotlivých rezortov pri nakladaní s nehnuteľným majetkom letiskovej spoločnosti. Ten sa navrhuje odplatne previesť do vlastníctva Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany SR. "MDV SR uprednostňuje, aby bolo Ministerstvo obrany SR subjektom, ktorý získa príslušný nehnuteľný majetok, a nie tretie osoby, a to z dôvodu, aby nenastala situácia, na základe ktorej by nebola zaručená možnosť obnovenia civilnej leteckej prevádzky po ukončení rekonštrukcie," uvádza sa v predkladacej správe.



Po ukončení likvidácie spoločnosti sa finančné prostriedky vo forme likvidačného zostatku stanú príjmom jediného akcionára, teda ministerstva dopravy, ktorý bude následne v plnej výške odvedený do štátneho rozpočtu.