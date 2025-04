Základné pravidlá pre dôchodky nebude upravovať ústavný zákon

Bratislava 15. apríla (TASR) - Základné pravidlá pre tvorbu dôchodkovej politiky na Slovensku nebudú stanovené ústavným zákonom. Navrhovala to skupina poslancov opozičnej SaS, Národná rada (NR) SR však ústavný zákon o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe neposunula do druhého čítania. Cieľom predkladateľov bolo priniesť hlavné zásady pre tvorbu dôchodkovej politiky, na základe ktorých by sa v budúcnosti upravoval dôchodkový systém.



„V súčasnosti je tvorba dôchodkovej politiky plne v kompetencii exekutívy s minimálnymi ústavnými mantinelmi. Každá vláda tak na dôchodkovom systéme zanechala svoj rukopis, v dôsledku čoho má dôchodkový systém dnes úplne inú podobu ako pri reforme zo začiatku tisícročia. Aj keď nie všetky zásahy systém poškodili, vo všeobecnosti priniesli nízku mieru stability a predvídateľnosti nášho dôchodkového systému ako celku,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Ústavným zákonom chceli zaviesť, aby sa za dobu účasti na priebežne financovanom dôchodkovom sporení považovalo aj obdobie starostlivosti o dieťa, pričom suma úhrady sa mala vypočítať z predchádzajúceho príjmu rodiča. Toto opatrenie malo zabrániť tomu, aby starostlivosť o dieťa negatívne nevplývala na budúci dôchodok rodiča. Navrhli aj úpravu dôchodkového veku. Jeho zvýšenie či zníženie malo byť naviazané na vývoj strednej dĺžky života, a to minimálne v rozsahu 80 %, čo predstavuje nárast o roky prežité v zdraví.



Jedným z opatrení malo byť aj zavedenie každoročného minimálneho zvyšovania dôchodkov o takzvanú dôchodcovskú infláciu a zároveň maximálne zvyšovanie o mieru rastu platieb do priebežného systému, teda odvodov. Jednorazový alebo čiastočný výber nasporených peňazí mal byť možný v prípade, ak by sa nedalo dosiahnuť primerané hmotné zabezpečenie v starobe z dôvodu príliš nízkej nasporenej sumy, alebo ak by bol budúci dôchodca v život ohrozujúcej situácii a trpel akútnymi zdravotnými ťažkosťami.