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Základný zisk banky Santander v druhom štvrťroku prekonal očakávania
Čisté úrokové výnosy peňažného ústavu v druhom štvrťroku vzrástli o 10 % na úroveň 11,69 miliardy eur. Analytici očakávali, že budú v sume 11,47 miliardy eur. Príjmy z poplatkov sa zvýšili o 12 %.
Autor TASR
Madrid 22. júla (TASR) - Zisk španielskej banky Santander v druhom kvartáli stúpol vďaka rastu v hlavnej oblasti jej podnikania. Finančný ústav v stredu uviedol, že jeho zisk za tri mesiace do záveru júna sa medziročne zvýšil o 3 % na 3,52 miliardy eur. Základný zisk stúpol o 17 % na 3,77 miliardy eur, čiže mierne prekonal prognózu, že bude v objeme 3,75 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.
Čisté úrokové výnosy peňažného ústavu v druhom štvrťroku vzrástli o 10 % na úroveň 11,69 miliardy eur. Analytici očakávali, že budú v sume 11,47 miliardy eur. Príjmy z poplatkov sa zvýšili o 12 %.
Zisk banky za prvý polrok sa zväčšil o 31 % na 8,97 miliardy eur, zisk na akciu sa zvýšil o 37,6 % na 0,60 eura a tržby spoločnosti Santander vzrástli o 6,4 % na 30,9 miliardy eur. Rast tržieb by mala naďalej podporovať aktivita zákazníkov, pričom čisté príjmy z poplatkov rastú rýchlejšie ako čisté úrokové výnosy, uviedla banka.
Čisté úrokové výnosy peňažného ústavu v druhom štvrťroku vzrástli o 10 % na úroveň 11,69 miliardy eur. Analytici očakávali, že budú v sume 11,47 miliardy eur. Príjmy z poplatkov sa zvýšili o 12 %.
Zisk banky za prvý polrok sa zväčšil o 31 % na 8,97 miliardy eur, zisk na akciu sa zvýšil o 37,6 % na 0,60 eura a tržby spoločnosti Santander vzrástli o 6,4 % na 30,9 miliardy eur. Rast tržieb by mala naďalej podporovať aktivita zákazníkov, pričom čisté príjmy z poplatkov rastú rýchlejšie ako čisté úrokové výnosy, uviedla banka.