Základy investovania dostupné pre každého prináša nový online kurz NBS

Bratislava 17. júla (TASR) - Základy investovania jednoduchým spôsobom dostupným pre každého má sprostredkovať nový online InvesTEACHný kurz, ktorý vo štvrtok spustila Národná banka Slovenska (NBS) v spolupráci s Nadáciou NN ľuďom. Bezplatný kurz je dostupný na platforme www.recpenazi.sk.



Pozostáva z piatich krátkych lekcií, ktoré krok za krokom prevedú záujemcu základmi investovania, od pochopenia pojmov až po varovania pred podvodmi a zázračnými sľubmi. Cieľom je ukázať, že investovanie nie je o rýchlom zbohatnutí, ale o pravidelnosti, trpezlivosti a schopnosti uvažovať v širších súvislostiach.



„Chceme, aby ľudia mali väčšiu sebadôveru aj vo svete financií. Finančne gramotný človek sa rozhoduje rozumnejšie a nenechá sa tak ľahko oklamať. A presne preto sme veľmi radi, že sme spolu s Nadáciou NN ľuďom mohli vytvoriť kurz, ktorý robí investovanie zrozumiteľným a dostupným pre všetkých,“ zhodnotila výkonná riaditeľka odboru ochrany finančného spotrebiteľa NBS Júlia Čillíková.



InvesTEACHný kurz nadväzuje na dva predchádzajúce z platformy Reč peňazí, a to Nakupovanie: Ako sa vyhnúť emočnému míňaniu a Podvody: Ako spoznať podvodníka a chrániť sa. Za necelé dva roky sa podľa NBS do kurzov zapojilo vyše 7300 ľudí, od študentov cez pedagógov až po seniorov.



„Bezplatný kurz finančnej gramotnosti Reč peňazí sa zrodil pred dvomi rokmi a my sa veľmi tešíme, že môžeme hovoriť o dlhodobom a úspešnom projekte. Vďaka našej spolupráci s NBS vznikla ľahko dostupná vzdelávacia online platforma, ktorá dokáže ľudskou a hravou formou vysvetľovať zložité finančné pojmy a pomáha ľuďom orientovať sa vo svete financií a nepodľahnúť súčasným nástrahám,“ priblížila členka správnej rady Nadácie NN ľuďom Daniela Tomášková.