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Zákon EÚ o kvantových technológiách má premeniť výskum na produkty
Zákon o kvantových technológiách má tri hlavné piliere, a to výnimočnosť výskumu, uvedenie kvantovej technológie do používania a zachovanie bezpečnosti systémov a dodávok.
Autor TASR
Brusel 25. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla zákon o kvantových technológiách, právny rámec, ktorý má pomôcť premeniť európsky kvantový výskum na produkty a služby, posilniť dodávateľské reťazce a pripraviť európske digitálne systémy na postkvantovú kryptografiu. V návrhu sa stanovujú aj základy kapitálového fondu štátnych technológií (STEF), informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že kvantové technológie sa presúvajú z laboratórií na produkty a služby a že vplyv kvantových technológií na hospodárstvo EÚ bude „hlboký“, od navigácie bez satelitov a rýchlejšieho objavovania liekov až po ultramoderné batérie a bezpečnú komunikáciu novej generácie.
Zákon o kvantových technológiách má tri hlavné piliere, a to výnimočnosť výskumu, uvedenie kvantovej technológie do používania a zachovanie bezpečnosti systémov a dodávok. Tie sa budú realizovať prostredníctvom rámcovej iniciatívy pre kvantovú Európu, ktorá spojí programy EÚ a vnútroštátne programy týkajúce sa spoločných priorít pre výskum a priemysel.
Zákon chce spojiť programy EÚ a vnútroštátne programy týkajúce sa spoločných priorít v oblasti výskumu, priemyslu a zavádzania. Zlepší prístup k financovaniu, spoločnej infraštruktúre a špecializovaným podporným službám. Podporí aj prechod Európy na postkvantovú kryptografiu s cieľom pomôcť chrániť údaje, komunikáciu a kritickú infraštruktúru pred budúcimi kybernetickými rizikami spojenými s kvantovou výpočtovou technikou.
Snahou je premeniť silné stránky a vedúce postavenie EÚ v oblasti kvantovej vedy na priemyselnú kapacitu vo veľkom rozsahu. Navrhuje sa nová sieť popredných európskych výskumných ústavov s cieľom spojiť výskumných pracovníkov svetovej úrovne a poskytnúť im prístup k výskumným zariadeniam v celej Európe na riešenie hlavných vedeckých výziev.
Komisia takisto navrhuje veľké výzvy, súťaže v oblasti financovania a strategické iniciatívy určené na riešenie hlavných technologických a inžinierskych prekážok.
Zákon podporí aj vytváranie celoeurópskych kvantových infraštruktúr pre výskumných pracovníkov a spoločnosti v celej Európe. Ide o kvantové počítače a simulátory a kvantovo vylepšené lekárske zobrazovanie. Centrá kvantových technológií a inovácií budú poskytovať špecializované znalosti, inžinierske odborné znalosti a zručnosti s cieľom pomôcť startupom a malým a stredným podnikom vyvíjať produkty pripravené na uvedenie na trh. Zákon takisto pomôže spoločnostiam získať prístup k financovaniu a spojiť sa s verejnými obstarávateľmi.
EÚ bude spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom posilniť dodávateľské reťazce a chrániť spoločné bezpečnostné záujmy.
Zákon umožňuje vytvorenie nového investičného nástroja, ktorým je kapitálový fond štátnych technológií (STEF). Ten poskytne kapitál a financovanie na podporu technológií, ktoré sú nevyhnutné pre technologickú suverenitu a hospodársku bezpečnosť Únie.
Rada pre kvantovú stratégiu spojí eurokomisiu a členské štáty s cieľom zabezpečiť strategickú koordináciu vnútroštátnych a európskych programov. Európska kvantová aliancia spojí súkromné a verejné zainteresované strany vrátane spoločností v oblasti ponuky a dopytu, univerzít, výskumných a technologických organizácií s cieľom podporiť toto úsilie.
Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku alebo jeho nástupca by bol hlavným orgánom vykonávajúcim prácu v oblasti kvantového výskumu, inovácií a infraštruktúry na úrovni EÚ.
Návrh zákona teraz musia posúdiť Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že kvantové technológie sa presúvajú z laboratórií na produkty a služby a že vplyv kvantových technológií na hospodárstvo EÚ bude „hlboký“, od navigácie bez satelitov a rýchlejšieho objavovania liekov až po ultramoderné batérie a bezpečnú komunikáciu novej generácie.
Zákon o kvantových technológiách má tri hlavné piliere, a to výnimočnosť výskumu, uvedenie kvantovej technológie do používania a zachovanie bezpečnosti systémov a dodávok. Tie sa budú realizovať prostredníctvom rámcovej iniciatívy pre kvantovú Európu, ktorá spojí programy EÚ a vnútroštátne programy týkajúce sa spoločných priorít pre výskum a priemysel.
Zákon chce spojiť programy EÚ a vnútroštátne programy týkajúce sa spoločných priorít v oblasti výskumu, priemyslu a zavádzania. Zlepší prístup k financovaniu, spoločnej infraštruktúre a špecializovaným podporným službám. Podporí aj prechod Európy na postkvantovú kryptografiu s cieľom pomôcť chrániť údaje, komunikáciu a kritickú infraštruktúru pred budúcimi kybernetickými rizikami spojenými s kvantovou výpočtovou technikou.
Snahou je premeniť silné stránky a vedúce postavenie EÚ v oblasti kvantovej vedy na priemyselnú kapacitu vo veľkom rozsahu. Navrhuje sa nová sieť popredných európskych výskumných ústavov s cieľom spojiť výskumných pracovníkov svetovej úrovne a poskytnúť im prístup k výskumným zariadeniam v celej Európe na riešenie hlavných vedeckých výziev.
Komisia takisto navrhuje veľké výzvy, súťaže v oblasti financovania a strategické iniciatívy určené na riešenie hlavných technologických a inžinierskych prekážok.
Zákon podporí aj vytváranie celoeurópskych kvantových infraštruktúr pre výskumných pracovníkov a spoločnosti v celej Európe. Ide o kvantové počítače a simulátory a kvantovo vylepšené lekárske zobrazovanie. Centrá kvantových technológií a inovácií budú poskytovať špecializované znalosti, inžinierske odborné znalosti a zručnosti s cieľom pomôcť startupom a malým a stredným podnikom vyvíjať produkty pripravené na uvedenie na trh. Zákon takisto pomôže spoločnostiam získať prístup k financovaniu a spojiť sa s verejnými obstarávateľmi.
EÚ bude spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom posilniť dodávateľské reťazce a chrániť spoločné bezpečnostné záujmy.
Zákon umožňuje vytvorenie nového investičného nástroja, ktorým je kapitálový fond štátnych technológií (STEF). Ten poskytne kapitál a financovanie na podporu technológií, ktoré sú nevyhnutné pre technologickú suverenitu a hospodársku bezpečnosť Únie.
Rada pre kvantovú stratégiu spojí eurokomisiu a členské štáty s cieľom zabezpečiť strategickú koordináciu vnútroštátnych a európskych programov. Európska kvantová aliancia spojí súkromné a verejné zainteresované strany vrátane spoločností v oblasti ponuky a dopytu, univerzít, výskumných a technologických organizácií s cieľom podporiť toto úsilie.
Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku alebo jeho nástupca by bol hlavným orgánom vykonávajúcim prácu v oblasti kvantového výskumu, inovácií a infraštruktúry na úrovni EÚ.
Návrh zákona teraz musia posúdiť Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)