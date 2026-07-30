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Zákon má podrobne upraviť fungovanie centrálneho ekonomického systému
Má komplexne upraviť oblasť ekonomického riadenia vybraných subjektov verejnej správy.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Komplexne upraviť oblasť ekonomického riadenia vybraných subjektov verejnej správy prostredníctvom centrálneho ekonomického systému po jeho organizačnej a technickej stránke je cieľom návrhu nového zákona o centrálnom ekonomickom systéme. Do medzirezortného pripomienkového konania ho predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.
Nová právna úprava vychádza z časti doterajšieho zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme, pričom je však podľa MF podstatne komplexnejšia a detailnejšia. „Návrh zákona obsahuje aj úplne novú právnu úpravu, ktorou sa vytvára právny rámec pre doteraz neriešené oblasti centrálneho ekonomického systému. Rozšírenie a precizovanie právnej úpravy centrálneho ekonomického systému reflektuje doterajšie skúsenosti z aplikačnej praxe a zároveň zohľadňuje aktuálne potreby pri zavádzaní centrálneho ekonomického systému do verejnej správy,“ priblížil rezort v dôvodovej správe.
Ďalším z dôležitých cieľov nového zákona je podľa predkladateľa zabezpečiť jeho súlad s aktuálnymi princípmi tvorby IT legislatívy, ako aj jeho plný súlad so zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe.
V návrhu sa vymedzuje nielen postavenie a pôsobnosť MF SR, ale tiež Ministerstva vnútra (MV) a Ministerstva obrany (MO) SR v oblasti jednotného ekonomického riadenia vybraných subjektov verejnej správy. Reaguje sa tak na zavádzanie centrálneho ekonomického systému bezpečnostným zložkám štátu. „Navrhuje sa ustanoviť jasný kompetenčný rámec pre efektívne ekonomické riadenie, jednotný výkon ekonomických procesov a činností, existenciu a využívanie informačných technológií a ich koordináciu,“ konštatoval predkladateľ. Právna úprava sa nebude vzťahovať na Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo z dôvodu ich osobitného režimu.
Návrhom sa zavádzajú nové pojmy, ako sú informačné technológie centrálneho ekonomického systému a informačné technológie rezortného ekonomického systému. Subjekty verejnej správy, ktoré spadajú pod bezpečnostné zložky štátu, budú používať výlučne informačné technológie rezortného ekonomického systému. Ostatné subjekty verejnej správy budú zase používať výlučne centrálny ekonomický systém.
V dôsledku doterajšej absentujúcej zákonnej úpravy sa zavádzajú pravidlá pre jednotný postup pri zabezpečovaní procesu prenosu (migrácie) údajov do informačných technológií centrálneho ekonomického systému. V nadväznosti na to je nevyhnutné jednoznačne vymedziť oblasti spracúvania osobných údajov v informačných technológiách centrálneho ekonomického systému aj rezortných ekonomických systémov.
Návrhom sa okrem iného novelizuje tiež zákon o verejnom obstarávaní. Cieľom je pripraviť do budúcnosti podmienky na reformu centrálneho verejného obstarávania, ktoré má mať na starosti práve MF SR alebo ním založená právnická osoba.
Nový zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027, okrem niektorých ustanovení, ktorých účinnosť bude posunutá na 1. januára 2028 a 1. januára 2030.
Nová právna úprava vychádza z časti doterajšieho zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme, pričom je však podľa MF podstatne komplexnejšia a detailnejšia. „Návrh zákona obsahuje aj úplne novú právnu úpravu, ktorou sa vytvára právny rámec pre doteraz neriešené oblasti centrálneho ekonomického systému. Rozšírenie a precizovanie právnej úpravy centrálneho ekonomického systému reflektuje doterajšie skúsenosti z aplikačnej praxe a zároveň zohľadňuje aktuálne potreby pri zavádzaní centrálneho ekonomického systému do verejnej správy,“ priblížil rezort v dôvodovej správe.
Ďalším z dôležitých cieľov nového zákona je podľa predkladateľa zabezpečiť jeho súlad s aktuálnymi princípmi tvorby IT legislatívy, ako aj jeho plný súlad so zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe.
V návrhu sa vymedzuje nielen postavenie a pôsobnosť MF SR, ale tiež Ministerstva vnútra (MV) a Ministerstva obrany (MO) SR v oblasti jednotného ekonomického riadenia vybraných subjektov verejnej správy. Reaguje sa tak na zavádzanie centrálneho ekonomického systému bezpečnostným zložkám štátu. „Navrhuje sa ustanoviť jasný kompetenčný rámec pre efektívne ekonomické riadenie, jednotný výkon ekonomických procesov a činností, existenciu a využívanie informačných technológií a ich koordináciu,“ konštatoval predkladateľ. Právna úprava sa nebude vzťahovať na Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo z dôvodu ich osobitného režimu.
Návrhom sa zavádzajú nové pojmy, ako sú informačné technológie centrálneho ekonomického systému a informačné technológie rezortného ekonomického systému. Subjekty verejnej správy, ktoré spadajú pod bezpečnostné zložky štátu, budú používať výlučne informačné technológie rezortného ekonomického systému. Ostatné subjekty verejnej správy budú zase používať výlučne centrálny ekonomický systém.
V dôsledku doterajšej absentujúcej zákonnej úpravy sa zavádzajú pravidlá pre jednotný postup pri zabezpečovaní procesu prenosu (migrácie) údajov do informačných technológií centrálneho ekonomického systému. V nadväznosti na to je nevyhnutné jednoznačne vymedziť oblasti spracúvania osobných údajov v informačných technológiách centrálneho ekonomického systému aj rezortných ekonomických systémov.
Návrhom sa okrem iného novelizuje tiež zákon o verejnom obstarávaní. Cieľom je pripraviť do budúcnosti podmienky na reformu centrálneho verejného obstarávania, ktoré má mať na starosti práve MF SR alebo ním založená právnická osoba.
Nový zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027, okrem niektorých ustanovení, ktorých účinnosť bude posunutá na 1. januára 2028 a 1. januára 2030.