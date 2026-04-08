Zákon modernizuje zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Nový zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným (chybným) výrobkom z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorého návrh v stredu schválila vláda, modernizuje právny rámec zodpovednosti za škodu v kontexte digitálneho veku a obehového hospodárstva. Nový zákon nahradí doposiaľ platný zákon z roku 1999 o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
„Návrh zákona upravuje základné náležitosti zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom a definuje osobu zodpovednú za škodu spôsobenú vadným výrobkom tak, aby boli pokryté aj výrobky z tretích krajín,“ priblížil v predkladacej správe rezort hospodárstva.
Jeho cieľom je podľa MH SR zabezpečiť vysokú úroveň účinnej ochrany poškodených osôb a spotrebiteľov, právnu istotu a rovnaké podmienky pre všetky podniky. Osobitná pozornosť sa venuje rizikám vyplývajúcim z nových technológií a z komplexných vzťahov v dodávateľskom reťazci.
„Okrem toho návrh zákona smeruje k tomu, aby sa povaha a riziká súčasných výrobkov primerane premietli do pravidiel zodpovednosti, posilňuje právnu istotu zosúladením vnútroštátnej právnej úpravy s legislatívnym rámcom EÚ a s pravidlami týkajúcimi sa bezpečnosti výrobkov, ako aj kodifikáciou judikatúry v oblasti zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom,“ doplnil rezort hospodárstva.
„Dôležitým prvkom návrhu je aj úprava pravidiel dokazovania, najmä v prípadoch zložitých technických alebo informačne asymetrických situácií, s cieľom zmierniť dôkazné bremeno poškodeného a zároveň zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi záujmami poškodených osôb, výrobcov a ostatných hospodárskych subjektov v dodávateľskom reťazci,“ dodalo MH SR.
