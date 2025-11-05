< sekcia Ekonomika
Zákon o obchodom registri zníži administratívnu záťaž podnikateľov
Návrh zákona má podľa dôvodovej správy prispieť k znižovaniu administratívnej záťaže podnikateľov a reflektovať na technický vývoj a požiadavky súčasnosti.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenský obchodný register by mal prejsť zásadnou reformou. Nová právna úprava by mala zjednodušiť podnikanie, zvýšiť dôveryhodnosť údajov a prepojiť obchodný register s ďalšími štátnymi databázami. Vyplýva to z návrhu nového znenia zákona o obchodnom registri, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR a ktorý v stredu schválila vláda. Nová právna úprava by mala nahradiť súčasný zákon z roku 2003.
Návrh zákona má podľa dôvodovej správy prispieť k znižovaniu administratívnej záťaže podnikateľov a reflektovať na technický vývoj a požiadavky súčasnosti. Zámerom je vytvoriť komplexný hmotnoprávny a procesnoprávny prístup, ktorý v jednom právnom predpise sústredí väčšinu pravidiel vedenia obchodného registra.
Nové znenie zákona rozširuje možnosti prepojenia obchodného registra s ostatnými registrami, najmä referenčnými registrami, čím by sa mal znížiť počet administratívnych krokov zapísaných osôb. Tým sa má dosiahnuť zásada „jedenkrát a dosť“ a znížiť zaťaženie podnikateľského prostredia efektívnou spoluprácou orgánov verejnej moci.
Z organizačno-procesného hľadiska sa zachováva duálny systém zapisovania údajov do obchodného registra prostredníctvom registrového súdu a notára. Novinkou je možnosť rezervácie obchodného mena spoločnosti ešte pred jej vznikom. „V súvislosti s prvozápismi obchodných spoločností sa zavádza možnosť podania návrhu na registráciu aj bez dokladania živnostenského oprávnenia. V prípade jednoznačne špecifikovaného okruhu voľných živností vznikne živnostenské oprávnenie spoločnosti registráciou do obchodného registra,“ dodal predkladateľ v dôvodovej správe.
Zároveň s cieľom zvýšenia dôveryhodnosti údajov v obchodnom registri sa navrhuje, aby zakladateľský dokument každej právnej formy obchodnej spoločnosti bol vyhotovený vo forme notárskej zápisnice alebo zmluvy autorizovanej advokátom. Účinnosť zákona sa navrhuje od 17. augusta 2026 vzhľadom na previazanie s vývojom a funkčnými požiadavkami nového systému obchodného registra financovaného z plánu obnovy a odolnosti.
