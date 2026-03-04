< sekcia Ekonomika
Zákon o priemyselnom akcelerátore podporí výrobu a podniky v EÚ
Zákon obsahuje požiadavku, aby členské štáty zaviedli jednotný digitálny proces udeľovania povolení s cieľom urýchliť a zjednodušiť výrobné projekty.
Autor TASR
Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila legislatívny návrh na zvýšenie dopytu po nízkouhlíkových technológiách a produktoch vyrobených v Európe. Zákon o priemyselnom akcelerátore (IAA), ktorý predstavil podpredseda EK zodpovedný za vnútorný trh Stéphane Séjourné, má podporiť výrobu, rast podnikov a vytváranie pracovných miest v Európskej únii (EÚ) a zavádzanie čistejších technológií, informuje bruselský spravodajca TASR.
Zákon o IAA zavádza cielené a primerané požiadavky na tovary „vyrobené v EÚ“ alebo nízkouhlíkové technológie pre verejné obstarávanie a schémy verejnej podpory. Tieto požiadavky sa budú vzťahovať na strategické sektory, najmä na oceliarstvo, cement, hliník, automobily a technológie s nulovými emisiami. Zároveň vytvoria rámec, ktorý sa môže rozšíriť i na ďalšie energeticky náročné sektory, ako sú chemikálie. Tým sa posilnia európske výrobné kapacity a vzrastie dopyt po čistých technológiách a produktoch vyrobených v Európe.
Zákon obsahuje požiadavku, aby členské štáty zaviedli jednotný digitálny proces udeľovania povolení s cieľom urýchliť a zjednodušiť výrobné projekty. Cieľom zákona o IAA je zvýšiť tvorbu hodnoty v EÚ, posilniť európsku priemyselnú základňu na pozadí rastúcej nekalej globálnej konkurencie a závislosti od dodávateľov mimo Únie v strategických sektoroch. IAA podľa Séjourného predstavuje stratégiu na podporu dlhodobého hospodárskeho rastu, prosperity a bezpečnosti.
V roku 2024 výroba predstavovala 14,3 % HDP EÚ a zohrávala kľúčovú úlohu pri zaistení hospodárskej odolnosti, inovácií a sociálnej štruktúry Európy. Zákon si stanovuje cieľ zvýšiť podiel výroby na HDP EÚ na 20 % do roku 2035.
Komisia pripomenula, že EÚ je jedným z najotvorenejších trhov na svete a chce udržiavať túto otvorenosť ako kľúčový zdroj hospodárskej sily a odolnosti. IAA podporuje väčšiu reciprocitu vo verejnom obstarávaní tým, že poskytuje rovnaké zaobchádzanie krajinám, ktoré ponúkajú spoločnostiam z EÚ prístup na svoje trhy.
Dohoda o priemyselnom urýchľovači zostáva otvorená priamym zahraničným investíciám a vytvára podmienky pre investície v strategických odvetviach presahujúcich 100 miliónov eur, kde jedna tretia krajina kontroluje viac ako 40 % svetovej výrobnej kapacity.
Takéto investície musia vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta, podporovať inovácie a rast a generovať skutočnú hodnotu v EÚ prostredníctvom transferu technológií a znalostí. Musia tiež zaručiť minimálnu úroveň európskej zamestnanosti na hranici 50 %. Zákon tým posilňuje ekonomickú bezpečnosť EÚ a odolnosť dodávateľského reťazca.
Zákon o IAA využíva silné stránky jednotného trhu EÚ tým, že zavádza preferencie „vyrobené v EÚ“ a podporuje nízkouhlíkové výrobky vo verejnom obstarávaní a systémoch verejnej podpory na zvýšenie dopytu po európskych priemyselných výrobkoch - od cementu, hliníka až po bezemisné technológie ako batérie, solárna energia, veterná energia, tepelné čerpadlá a jadrová energia.
To poskytne investorom dôveru a predvídateľnosť a podporí inovácie. Strategické využívanie verejných prostriedkov podporí investície v EÚ, čím sa posilní prístup k nízkouhlíkovým výrobkom a zachová sa konkurencieschopnosť.
Zákon sa snaží, aby EÚ zostala poprednou destináciou pre priame zahraničné investície, ktoré by mali posilniť dodávateľské reťazce, podporiť transfer technológií a tvorbu kvalitných pracovných miest. IAA preto zavádza podmienky pre investície nad 100 miliónov eur v rozvíjajúcich sa sektoroch, ako sú batérie, elektrické vozidlá, fotovoltika a kritické suroviny.
IAA zefektívňuje a digitalizuje postupy povoľovania pre priemyselné projekty, čo zahŕňa zavedenie „jednotného digitálneho kontaktného miesta“ s jasnými časovými limitmi i zásadu tichého súhlasu v medzistupňoch procesu udeľovania povolení pre energeticky náročné projekty dekarbonizácie.
Uvedený návrh zákona prerokuje Európsky parlament a členské štáty (Rada EÚ).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
