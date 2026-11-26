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Zákon o ŠFRB sa môže zmeniť v rámci novely zákona o územnom plánovaní
Maximálna výška úveru Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na obstaranie technickej vybavenosti by sa mala zvýšiť z 12.000 na 30.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Maximálna výška úveru Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na obstaranie technickej vybavenosti by sa mala zvýšiť z 12.000 na 30.000 eur na obstarávaný nájomný byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ubytovaciu bunku v ubytovacom dome alebo izbu v internáte. Dôvodom je vývoj cien stavebných prác a materiálov, ktoré majú vplyv na zvýšenie nákladov na realizáciu stavieb. Ide o jednu z navrhnutých zmien zákona o ŠFRB v rámci pozmeňujúcich návrhov z výborov k vládnej novele zákona o územnom plánovaní, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok prerokovala v druhom čítaní.
Do obstarávacieho nákladu by sa nezapočítavala cena obnovy nebytového priestoru a zároveň aj k nemu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu. „Obstarávací náklad na obnovu bytového domu sa zníži o výšku obstarávacieho nákladu prislúchajúceho k obnove nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu tohto nebytového priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vypočítaného z podielu tohto nebytového priestoru na celkovej podlahovej ploche bytového domu,“ vyplýva z návrhu.
Žiadateľ o úver aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ktorú obstaráva bývanie, majú mať v byte trvalý pobyt. Žiadateľ pritom musí žiť v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred podaním žiadosti.
Obstarávať nájomné byty na svojom území by mohla aj nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. Jej zakladateľom alebo jedným zo zakladateľov musí byť obec alebo vyšší územný celok, ktoré majú vklad najmenej 51 % na majetku „neziskovky“ a v jej správnej rade ich zastupuje nadpolovičný počet členov.
Poskytovanie štátnej podpory na obstaranie investičných nehnuteľností sa má obmedziť. Podpora zo ŠFRB je určená pre skupiny obyvateľstva, ktoré si nemôžu dovoliť splácať komerčné úvery s vyššou úrokovou sadzbou. Pre získanie podpory sú zákonom nastavené podmienky ako maximálny príjem žiadateľa, veľkosť bytu či technické podmienky.
ŠFRB by mal poskytovať podporu fyzickým osobám iba vtedy, ak sú vlastníkmi najviac jednej nehnuteľnosti na bývanie. „Ak sú žiadateľmi manželia alebo rodičia maloletého dieťaťa vo veku najviac šesť rokov alebo člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, podmienka vlastníctva najviac jednej nehnuteľnosti určenej na bývanie sa posudzuje spoločne,“ uvádza sa v návrhu.
Do limitu vlastnených nehnuteľností na bývanie sa nemajú započítavať vlastnícke podiely na nehnuteľnostiach nadobudnuté dedením alebo darovaním v priamom rade, ak vlastnícky podiel žiadateľa nepresahuje 50 % nehnuteľnosti a nemá v nej trvalý pobyt.
Návrh novely zákona o ŠFRB počíta aj so zjednodušením prístupu žiadateľov - obcí, samosprávnych krajov a iných právnických osôb - k obstaraniu technickej vybavenosti, zariadenia sociálnych služieb, ubytovacieho domu alebo internátu.
Do obstarávacieho nákladu by sa nezapočítavala cena obnovy nebytového priestoru a zároveň aj k nemu prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu. „Obstarávací náklad na obnovu bytového domu sa zníži o výšku obstarávacieho nákladu prislúchajúceho k obnove nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu tohto nebytového priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vypočítaného z podielu tohto nebytového priestoru na celkovej podlahovej ploche bytového domu,“ vyplýva z návrhu.
Žiadateľ o úver aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ktorú obstaráva bývanie, majú mať v byte trvalý pobyt. Žiadateľ pritom musí žiť v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred podaním žiadosti.
Obstarávať nájomné byty na svojom území by mohla aj nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. Jej zakladateľom alebo jedným zo zakladateľov musí byť obec alebo vyšší územný celok, ktoré majú vklad najmenej 51 % na majetku „neziskovky“ a v jej správnej rade ich zastupuje nadpolovičný počet členov.
Poskytovanie štátnej podpory na obstaranie investičných nehnuteľností sa má obmedziť. Podpora zo ŠFRB je určená pre skupiny obyvateľstva, ktoré si nemôžu dovoliť splácať komerčné úvery s vyššou úrokovou sadzbou. Pre získanie podpory sú zákonom nastavené podmienky ako maximálny príjem žiadateľa, veľkosť bytu či technické podmienky.
ŠFRB by mal poskytovať podporu fyzickým osobám iba vtedy, ak sú vlastníkmi najviac jednej nehnuteľnosti na bývanie. „Ak sú žiadateľmi manželia alebo rodičia maloletého dieťaťa vo veku najviac šesť rokov alebo člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, podmienka vlastníctva najviac jednej nehnuteľnosti určenej na bývanie sa posudzuje spoločne,“ uvádza sa v návrhu.
Do limitu vlastnených nehnuteľností na bývanie sa nemajú započítavať vlastnícke podiely na nehnuteľnostiach nadobudnuté dedením alebo darovaním v priamom rade, ak vlastnícky podiel žiadateľa nepresahuje 50 % nehnuteľnosti a nemá v nej trvalý pobyt.
Návrh novely zákona o ŠFRB počíta aj so zjednodušením prístupu žiadateľov - obcí, samosprávnych krajov a iných právnických osôb - k obstaraniu technickej vybavenosti, zariadenia sociálnych služieb, ubytovacieho domu alebo internátu.