Zákon o úprave vlastníckych vzťahov sa má pre zánik LPM Ulič zmeniť

Bratislava 8. februára (TASR) - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku sa má pre zanikajúci Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič upraviť. Vyplýva to z návrhu novely, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v stredu do 2. čítania. Návrh predložil poslanec Martin Fecko (OĽANO).



"V súvislosti so zlúčením štátneho podniku LPM Ulič so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky je potrebné vykonať aj úpravu zákona, ktorý výslovne uvádza názov zanikajúceho štátneho podniku," vysvetlil v dôvodovej správe.



Cieľom novely je dosiahnuť súlad zákona s reálnym právnym stavom a rovnako predísť prípadným nejasnostiam v aplikácii zákona v situácii, kedy práva a povinnosti síce automaticky prejdú zo zanikajúceho na prijímajúci štátny podnik, avšak zákon by túto zmenu nereflektoval.



Účinnosť novely sa navrhuje od 1. mája.