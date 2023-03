Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde sa zmení pre zánik LPM Ulič

Bratislava 16. marca (TASR) - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku sa pre zanikajúci Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič upraví. Vyplýva to z novely, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Účinná bude od 1. mája.



"V súvislosti so zlúčením štátneho podniku LPM Ulič so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky je potrebné vykonať aj úpravu zákona, ktorý výslovne uvádza názov zanikajúceho štátneho podniku," vysvetlil v dôvodovej správe.



Cieľom novely je dosiahnuť súlad zákona s reálnym právnym stavom a rovnako predísť prípadným nejasnostiam v aplikácii zákona v situácii, kedy práva a povinnosti síce automaticky prejdú zo zanikajúceho na prijímajúci štátny podnik, avšak zákon by túto zmenu nereflektoval.



Plénum schválilo aj novelu zákona o preverovaní zahraničných investícií, predloženú poslancami hnutia OĽANO. Spresňuje okruh osôb, ktoré môžu dávať kvalifikované podnety v súvislosti so zahraničnou investíciou na ministerstvo hospodárstva. Rozširuje tiež podmienku neohrozenia bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky na celú Európsku úniu (EÚ).