Zákon súvisiaci s plánom obnovy je predložený na pripomienkovanie

Bratislava 8. marca (TASR) – Na Slovensku je potrebné zaviesť právnu úpravu, ktorá by usmernila procesy pri implementácii plánu obnovy. Ministerstvo financií (MF) SR preto predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Zverejnený bol na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



Zákon sa vzťahuje na právne vzťahy, ktorých financovanie je realizované z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na roky 2021 až 2026. Účinnosť zákona navrhuje rezort financií na 1. júla tohto roka. Predpokladá sa, že na rokovanie vlády bude materiál predložený v apríli.



Návrh zákona upravuje pôsobnosť MF SR ako národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá má koordinovať a riadiť vykonávanie mechanizmu a jeho finančné toky, ako aj jeho postavenie ako orgánu zodpovedného za vykonávanie a koordináciu auditu mechanizmu. Rovnako upravuje postavenie a zodpovednosti ostatných ministerstiev ako vykonávateľov týchto investícií alebo reforiem. Návrh tiež upravuje spôsob, postup a podmienky poskytovania prostriedkov mechanizmu na základe zmluvy alebo rozhodnutia.



Vláda SR podľa návrhu pôsobí ako najvyššia schvaľovacia a rozhodovacia autorita. Určuje priority financovania mechanizmu tým, že určuje oblasti, ktoré budú financované z mechanizmu a ktoré budú financované z iných zdrojov. Schvaľuje systém implementácie mechanizmu, ale aj návrh dohody medzi SR a EK. Zároveň má vláda schvaľovať plán obnovy a odolnosti a akékoľvek jeho zmeny.



Vykonávateľom podľa návrhu zákona môže byť iba ústredný orgán štátnej správy, ktorý je za vykonávateľa určený v pláne obnovy a odolnosti. Je zodpovedný za realizáciu investície alebo reformy.



Z návrhu vyplýva, že prostriedky mechanizmu by sa mali zaradiť do príjmov štátneho rozpočtu SR a z nich sa majú v štátnom rozpočte príslušným vykonávateľom na poskytovanie prostriedkov mechanizmu rozpočtovať výdavky. "Rozpočtované výdavky možno použiť až do ich vyčerpania na určený účel, najneskôr však do 31. decembra roku určeného v pláne obnovy a odolnosti," spresňuje rezort financií v dôvodovej správe. Výnosy z prostriedkov mechanizmu majú byť majetkom EÚ.



Ustanoviť by sa mala aj možnosť zaviesť krízové opatrenia, ktorých cieľom je napomôcť vykonávateľovi v riadnej implementácii investície alebo reformy, ak hrozí, že táto nebude implementovaná v stanovenej lehote alebo rozsahu. Ak by hrozili Slovensku vážnejšie dôsledky z neuspokojivej implementácie plánu obnovy a reforiem a investícií v ňom zahrnutých, mohla by SR po schválení vládou navrhnúť EK vykonanie zmeny v pláne obnovy alebo jeho aktualizáciu.



Prijímateľ, ktorému sa majú poskytnúť prostriedky mechanizmu, môže byť určený priamo v pláne obnovy. Pokiaľ nie je, vyberie sa uplatnením pravidiel a postupov v zmysle tohto zákona. Prostriedky mechanizmu sa majú poskytovať prijímateľovi na základe zmluvy. Ak je vykonávateľ a prijímateľ tá istá osoba, prostriedky mechanizmu by sa mali poskytovať len na základe rozhodnutia. Prostriedky mechanizmu sa majú zároveň poskytovať iba osobám, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora.



V zákone by sa tiež mal ustanoviť spôsob a postup vysporiadania finančných vzťahov v prípade vzniku povinnosti prijímateľa vrátiť poskytnuté prostriedky mechanizmu alebo ich časť. Ak prijímateľ nevráti prostriedky v určenej lehote, poskytovateľ podá podnet správnemu orgánu, alebo sa domáha svojich práv súdnou cestou v rámci civilného sporového konania.