Zákon zlepšujúci podnikateľské prostredie by mali novelizovať

Bratislava 23. októbra (TASR) - Zákon podporujúci zlepšovanie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže by sa mal novelizovať. Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR predloženého do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2024.



"Hlavným cieľom zákona je všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení, ktoré prispievajú k odbúravaniu nadmernej regulačnej záťaže a uľahčovaniu podnikania v rôznych oblastiach hospodárstva. Výsledok tejto snahy by mal prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov na Slovensku," vysvetlil v dôvodovej správe k návrhu zákona rezort hospodárstva.



Návrh zákona podľa MH SR nadväzuje na zákon číslo 249 z roku 2022, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2022. "Do znenia tohto zákona bol premietnutý súbor 206 opatrení pripravených MH SR, ktorý predstavoval najväčší balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v histórii Slovenska," spresnil rezort hospodárstva.



"Zároveň išlo o prvý zákon a balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorým sa napĺňal míľnik komponentu 14 z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky prijať 300+ opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia do konca roka 2024. MH SR vyzvalo verejnosť, aby využila možnosť adresovať mu podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré boli podkladom pre tvorbu antibyrokratického balíčka III. Cieľom tejto iniciatívy bolo zozbierať také návrhy opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré znížia nadmernú administratívnu záťaž, zjednodušia podmienky podnikania a spresnia nejasné ustanovenia a ktoré môžu byť príčinou právnej neistoty," uviedlo ďalej MH SR.



Podnety, ktoré sa premietli vo forme opatrení do predkladaného materiálu, boli podľa ministerstva hospodárstva iniciované zástupcami podnikateľov, samotnými podnikateľmi a bežnými občanmi. Z celkového množstva doručených podnetov sa predloženým materiálom iniciuje splnenie 206 opatrení. Z toho 16 bolo premietnutých do paragrafového znenia návrhu zákona a ďalších 190 sa MH SR podarilo presadiť prostredníctvom pripomienok uplatnených v procese MPK alebo dohodou na plnení vlastnou legislatívou vecne príslušného gestora.



Súčasťou materiálu je podľa MH SR aj odpočet plnenia jednotlivých opatrení v členení na splnené, akceptované paragrafovým znením a v legislatívnom procese pre väčšiu prehľadnosť akceptovaných opatrení, ktoré sa plnia antibyrokratickým balíčkom III. Predpokladaná úspora opatrení, ktoré budú splnené prijatím návrhu zákona, je vo výške asi 700.000 eur. Predbežnou kvantifikáciou vplyvov už splnených opatrení sa vyčíslila ich úspora na podnikateľské prostredie vo výške 13,5 milióna eur.