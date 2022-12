Zákonná povinnosť spojená so zimnými pneumatikami sa v krajinách líši

Bratislava 8. decembra (TASR) - Zákonné povinnosti spojené so zimnými pneumatikami sú v jednotlivých krajinách rôzne, minimálna povinná hĺbka dezénu sa v Európe pohybuje od 1,6 do 4 milimetrov (mm). Upozornila na to spoločnosť Continental.



Európske krajiny podľa jej slov nemajú jednotné podmienky pre zákonnú povinnosť mať na aute zimné pneumatiky. Zatiaľ čo na Slovensku musí vodič použiť zimné pneumatiky, ak je na ceste súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza, v niektorých európskych štátoch toto nariadenie platí bez závislosti od počasia. Povinnosť zimných pneumatík však platí vo väčšine krajín.



S podobným znením zákona o zimných pneumatikách, ktorý platí v SR, je možné sa stretnúť aj v ďalších európskych krajinách. Predovšetkým v tých, kam vodiči jazdia za zimnými športmi, ako Rakúsko, Taliansko, Francúzsko alebo Švajčiarsko, uviedla spoločnosť.



Doplnila, že v niektorých krajinách zimné pneumatiky musia byť obuté aj vtedy, ak na vozovke nie je sneh či ľad. Medzi také krajiny patria napríklad Turecko, Chorvátsko, Slovinsko, Švédsko, Nórsko alebo Fínsko. V severských krajinách sú zimné pneumatiky povinné vždy, pretože súvislá vrstva snehu a ľadu sa tam nachádza po väčšinu roka.



Opačná situácia je v krajinách ako Veľká Británia, Belgicko, Holandsko, Portugalsko, Grécko alebo Cyprus. V nich povinnosť zimných pneumatík uzákonená nie je. Ďalšími krajinami, ktoré spadajú do tejto skupiny, sú napríklad Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Bulharsko.



Na Slovensku pre zimné pneumatiky, ak je na vozovke súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, platí minimálna hĺbka dezénu tri mm pre automobily do 3,5 tony a šesť mm pre vozidlá nad túto váhu. V niektorých krajinách ako Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Španielsko však zákony stanovujú minimálnu hĺbku dezénu zimných pneumatík na 1,6 mm. Naopak, v Českej republike si musia vodiči dávať pozor, aby minimálna hĺbka vzorky neklesla pod štyri mm.



"S klesajúcou hĺbkou dezénu klesá výkonnosť pneumatík, najmä na mokrom povrchu. Na zaistenie spoľahlivej trakcie a dobrej priľnavosti na zasneženom a zľadovatenom povrchu by tak mala byť hĺbka dezénu vždy dostatočná," uviedol šéf technického zákazníckeho servisu v spoločnosti Continental Barum Aleš Langer.



Zimné pneumatiky by mali mať na svojej bočnici označenie symbolom snehovej vločky s tromi alpskými vrcholmi, pri ktorom pneumatika musí preukázať zimné vlastnosti v testoch. Toto označenie sa vyžaduje napríklad v Nemecku, Nórsku, Fínsku či Švajčiarsku. Základné označenie písmenami M+S, teda blato plus sneh, postačuje z pohľadu zákona na Slovensku alebo v Česku, avšak nezaručuje ani minimálne zimné vlastnosti plášťa, uzavrela firma.