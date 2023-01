Zákony zasahujúce do podnikania majú byť účinné k januáru alebo júlu

Bratislava 23. januára (TASR) - Právne predpisy, ktoré majú podľa doložky vplyvov alebo analýzy vplyvov negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, by mali nadobudnúť účinnosť len 1. januára alebo 1. júla príslušného kalendárneho roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila skupina koaličných poslancov za hnutie OĽANO.



Zámer zmeniť legislatívu tak, aby zákony s vplyvom na podnikanie boli prijímané v dostatočnom predstihu a aby boli účinné vždy k začiatku roka, mala vláda už v programovom vyhlásení. "Cieľom návrhu zákona je skvalitniť tvorbu práva a zapracovať túto požiadavku vyplývajúcu z programového vyhlásenia vlády," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe k navrhovanej novele.



Účinnosť zákona poslanci navrhujú k 1. júlu tohto roka. Termíny účinnosti nových zákonov s negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie by sa mali vzťahovať na právne predpisy, ktoré sa budú schvaľovať po nadobudnutí účinnosti zákona.