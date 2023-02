Zákony zasahujúce do podnikania majú byť účinné k januáru alebo júlu

Bratislava 9. februára (TASR) - Právne predpisy, ktoré majú podľa doložky vplyvov alebo analýzy vplyvov negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, by mali nadobudnúť účinnosť len 1. januára alebo 1. júla príslušného kalendárneho roka. Návrh novely zákona o tvorbe právnych predpisov skupiny poslancov za hnutie OĽANO posunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania.



Zámer zmeniť legislatívu tak, aby zákony s vplyvom na podnikanie boli prijímané v dostatočnom predstihu a aby boli účinné vždy k začiatku roka, mala vláda uvedený už v programovom vyhlásení. "Cieľom návrhu zákona je skvalitniť tvorbu práva a zapracovať túto požiadavku vyplývajúcu z programového vyhlásenia vlády," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Účinnosť navrhujú k 1. júlu tohto roka. Termíny účinnosti nových zákonov s negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie by sa mali vzťahovať na právne predpisy, ktoré sa budú schvaľovať po nadobudnutí účinnosti tejto novely.