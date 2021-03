Zalando chce zvýšiť svoj podiel na európskom trhu na viac ako 10 %

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecký internetový maloobchodný predajca módneho tovaru Zalando v utorok oznámil, že chce v dlhodobejšom časovom horizonte získať viac ako 10-percentný podiel na európskom trhu s módou v hodnote 450 miliárd eur po strmom náraste jeho príjmov v roku 2020. Prispeli k tomu blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu, počas ktorých sú tzv. kamenné obchody s odevmi zatvorené.



Zalando si vytýčilo nový cieľ a chce dosiahnuť nárast hrubého objemu predaja (GMV), čo zahŕňa odbyt cez jeho web alebo prostredníctvom partnerov, do roku 2025 na 30 miliárd eur.



Spoločnosť Zalando, ktorá bola založená v Berlíne v roku 2008, sa rozrástla na najväčšieho európskeho on-line maloobchodného predajcu módnych produktov, ako sú oblečenie, doplnky a kozmetické výrobky, na 15 trhoch.



Zalando očakáva, že hrubý objem jeho predaja v tomto roku 2021 vzrastie o 27 až 32 % na 13,6 až 14,1 miliardy eur. To je viac ako jeho zvýšenie o 25 %, ktoré mu predpovedajú analytici.



Zalando v tejto súvislosti uviedlo, že v 1. štvrťroku sa jeho GMV zvýšil odhadom o približne 50 %, čo by znamenalo „mimoriadne silný začiatok roka“.