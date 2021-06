Paríž 28. júna (TASR) - Nemecký online predajca módy Zalando investuje 300 miliónov eur do nového logistického centra vo Francúzsku. To povedie k vytvoreniu 2000 pracovných miest. Oznámil to v pondelok francúzsky prezidentský palác.



Je to jeden z 22 investičných projektov navrhnutých v Elyzejskom paláci v celkovej hodnote 3,5 miliárd eur. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vo Versailles privíta 120 vedúcich predstaviteľov firiem na svojom, dnes už tradičnom podujatí "Choose France“ (vyberte si Francúzsko), na ktorom prezentuje svoju krajinu ako investičnú destináciu.



Robert Gentz, jeden z riaditeľov spoločnosti Zalando, je taktiež na zozname hostí na podujatí prezidenta Macrona.