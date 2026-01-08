< sekcia Ekonomika
Zalando zatvorí logistické centrum zamestnávajúce 2700 ľudí
Dcérska spoločnosť skupiny, ktorá prevádzkuje pobočku v Erfurte, má podľa predajcu ukončiť činnosť v závere roka.
Autor TASR
Berlín 8. januára (TASR) - Nemecký online predajca módy Zalando plánuje v septembri zatvoriť logistické centrum zamestnávajúce 2700 ľudí vo meste Erfurt na východe krajiny. Spoločnosť to oznámila vo štvrtok a uviedla, že tento krok je súčasťou plánov na reštrukturalizáciu jej celoeurópskej logistickej siete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dcérska spoločnosť skupiny, ktorá prevádzkuje pobočku v Erfurte, má podľa predajcu ukončiť činnosť v závere roka. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí príde o prácu. Spoločnosť sa však vyjadrila, že jej cieľom je zamestnať čo najviac ľudí z centra v Erfurte v iných svojich pobočkách.
Firma Zalando sídliaca v Berlíne uviedla, že zamestnancov v súčasnosti oboznamuje s plánom zatvorenia logistického centra v Erfurte. Spoločnosť plánuje začať rokovania so zamestnaneckou radou o sociálnom programe pre dotknutých pracovníkov, uviedol hovorca Zalanda Christian Schmidt.
Logistické centrum v Erfurte firma otvorila v roku 2012. Online predajca v Nemecku prevádzkuje ďalšie logistické centrá v mestách Giessen, Lahr a Mönchengladbach na západe krajiny.
