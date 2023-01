Žaloby proti Wirecard pribúdajú

Mníchov 27. januára (TASR) - Celkovo 2251 občianskoprávnych žalôb bolo podaných na súde v Mníchove v súvislosti s bankrotom nemeckej platobnej spoločnosti Wirecard v lete 2020. Viac ako polovica z nich, konkrétne 1178, sú žiadosti o náhradu škody voči audítorskej firme EY, uviedli v piatok predsedníčka mníchovského súdu Beatrix Schobelová a jej kolegovia sudcovia. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Vyše 400 žalôb smeruje proti bývalému šéfovi Wirecard Markusovi Braunovi.



Wirecard bola poskytovateľom platobných služieb na rozhraní medzi spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty na jednej strane a maloobchodníkmi a inými predajcami na strane druhej. Wirecard bol stúpajúcou hviezdou v nemeckom korporátnom segmente a bol zaradený aj do akciového indexu. Ale po rýchlej ceste nahor nasledoval rovnako rýchly pád, keď spoločnosť Ernst & Young Audit Company (EY) začiatkom leta 2020 odmietla podpísať audit za rok 2019, pretože v účtovníctve Wirecard chýbalo 1,9 miliardy eur. Wirecard neskôr pripustil, že aktíva v tejto hodnote pravdepodobne neexistujú. Podvody vo Wirecard tak pripravili banky a investorov o viac ako 3 miliardy eur.



Pre podozrenie z podvodu, falšovania účtovníctva a manipulácie s trhom boli zadržaní traja bývalí manažéri firmy Wirecard, medzi nimi aj bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Braun.



Niekoľko občianskoprávnych konaní už bolo uzavretých vrátane úplne prvej žaloby, ktorá dorazila na najväčší bavorský súd na jar 2019. Išlo o žalobu o náhradu škody, ktorú podalo predstavenstvo Wirecard proti londýnskemu denníku Financial Times. Ten totiž odhalil manipulácie so súvahou skupiny. Pár mesiacov po konkurze nechal správca konkurznej podstaty žalobu stiahnuť.



Urovnanie nárokov o náhradu škody voči EY však môže trvať dlho. Prvý testovací prípad čaká na bavorský najvyšší súd. Jeho verdikt poslúži ako návod pre ostatné súdne spory.