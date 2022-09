Zálohomaty pomáhajú obchodom: Máte prevádzku a chcete zálohomat aj vy

Chcete zálohomat aj vy? Je to jednoduché

1, Urobte si kalkuláciu, koľko nápojov v PET fľašiach a plechovkách predáte počas dní predajnej špičky. Na podanie žiadosti Správcovi zálohového systému sa odporúča mať tento počet na úrovni aspoň 70 kusov.



2, Navštívte stránku organizácie



3, V prípade, že ste rozhodnutí, kontaktujte niektorého z certifikovaných dodávateľov zálohomatov.



Bratislava 23. septembra (OTS) - Otázka zálohovania a zberu zálohovaných obalov je aktuálna nielen pre väčšie prevádzky, ale aj obchody s menšou predajnou plochou (menej ako 300 m2), hoci im zákon neukladá povinnosť odoberať zálohované PET fľaše a plechovky od nápojov.Skúsenosť podložená prieskumom však poukazuje na to, že s jeho akvizíciou netreba príliš váhať. Prítomnosť zálohomatu v predajni a komfort, ktorý poskytuje zákazníkom, sa totiž ukazujú byť konkurenčnou výhodou. Platí to dokonca pre malé obce s jedinou predajňou v širokom okolí.Mobilitu ľudí dnes netreba podceňovať – nerobí im problém raz za čas vybehnúť autom na miesto, kde sa vďaka zálohomatu zbavia možno celého vreca nazbieraných zálohovaných obalov. Popri tom si tam, samozrejme, vybavia aj nákup. Mohli to však urobiť u vás.1702 prevádzok s rozlohou menej ako 300 m2 si zvolilo možnosť dobrovoľne odoberať nápojové obaly a mnoho z nich investovalo do zaobstarania si zálohomatov. (dáta k 19.9.2022)Prevádzka potravín YEME na Búdkovej ulici v Bratislave má rozlohu približne 280 m2. Zákon predajnineukladá povinnosť mať v prevádzke zálohomat. Napriek tomu sa však predajňa rozhodla pre jeho inštaláciu. O skúsenosti sa podelila Dagmar Skalníková, manažérka pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu v spoločnosti YEME Plnochutné potraviny: „Naše skúsenosti sú výborné! Zákazníci si na zálohomaty rýchlo zvykli a pre nás je výhodné, keď zákazníci odovzdávajú zálohované obaly priamo do zálohomatu a nie pri pokladni. Zálohomaty nám tým pádom šetria čas a ani nezaberajú príliš veľa miesta.“Foto:Dagmar Skalníková, manažérka pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu v spoločnosti YEME Plnochutné potravinyMajitelia menších prevádzok sa často obávajú toho, že nebudú vedieť zálohomat správne obsluhovať alebo toho, že bude kvôli poruchám často mimo prevádzky. Skúsenosti obchodníkov však dokazujú, že ani jedna z obáv nie je opodstatnená: „V prvých dňoch po namontovaní zálohomatov k nám prišli servisní technici spo-ločnosti TOMRA a urobili pre nás školenie o ich obsluhe. Aj vďaka tomu máme nízku poruchovosť. Vprípade poruchy zálohomatu prídu servisní technici rýchlo, obvykle ešte v ten istý deň, a chybu hneďodstránia. Ešte sa nestalo, že by sme mali zálohomat odstavený na dlhší čas,“ dodáva Dagmar Skalníková.Pomôžeme vám byť súčasťou nového slovenského zálohového systému. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na adrese: info.sk@tomra.com , telefonicky na čísle: +421 23 23 43 920 alebo navštívte náš web: https://collection-sk.tomra.com/