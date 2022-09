Zálohový systém po 8 mesiacoch

Bratislava 1. septembra (OTS) - Sedem a pol mesiaca po spustení zálohového systému na plastové fľaše a nápojové plechovky je jasné, že Slováci tento systém prijali za svoj. V našej krajine sa od januárového štartu zálohového systému totiž vyzbieralo už viac ako 495 miliónov nápojových obalov (dáta z 30.8.2022).uviedla Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému. „doplnila. Podľa Lucie Morvai sa na Slovensku za takmer 8 mesiacov od spustenia zálohového systému vyzbieralo dovedna približne 495 miliónov plastových a kovových nápojových obalov prostredníctvom viac ako 2800 odberných miest. Od januára do júla 2022 pritom bolo na trh uvedených 674 miliónov nápojových obalov. (dáta z 30.8.2022)Podporu spotrebiteľskej verejnosti pre zálohový systém preukázal aj prieskum výrobcu zálohomatov, spoločnosti TOMRA, z apríla tohto roka. Podľa prieskumu bola spokojná s fungovaním systému väčšina respondentov.hovorí Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.Foto: Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection SlovakiaZ hľadiska zavádzania zálohového systému sa v júni skončilo prechodné obdobie, keď bolo možné na pultoch predajní nájsť aj nezálohované nápojové obaly.“ konštatovala riaditeľka pre komunikáciu Správcu zálohového systému.K 30.8.2022 je v slovenskom zálohovom systéme zaregistrovaných viac ako 2800 odberných miest. Z toho väčšinu, 1661 odberných miest tvoria práve dobrovoľné odberné miesta. „Na Slovensku je k 30.8.2022 umiestnených viac ako 2100 zálohomatov a 700 ručných skenerov,“ dopĺňa Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.vysvetľuje Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.V súvislosti s rozbehom nového zálohového systému pre plastové fľaše a nápojové plechovky vznikli na Slovensku aj nové kapacity na spracovanie nápojových obalov odovzdaných na recykláciu. Novovybudované triediace centrum, ktoré prevádzkuje Správca zálohového systému v Kočovciach pri Novom Meste nad Váhom, dokáže spracovať celú „ročnú produkciu“ plastových fliaš odovzdaných v rámci zálohového systému.Vloženie prázdnej fľaše do zálohomatu kdekoľvek na Slovensku je začiatkom cesty fľaše/plechovky, ktorá prechádza práve triediacim centrom. Spotrebiteľ odovzdá fľašu a plechovku nepokrčenú, a to z dôvodu správnej identifikácie. Vzápätí po odovzdaní každú fľašu zlisuje na čo najmenší objem samotný stroj – zálohomat. Balíky takto upravených nápojových obalov potom cez regionálne medzisklady putujú do Kočoviec, kde ich na poloautomatickej linke čaká vytriedenie a lisovanie.Spomínané triedenie zahŕňa separáciu fliaš s rôznymi stupňami zafarbenia, ktoré následne možno použiť na výrobu rozdielnych druhov plastových výrobkov, medzi ktorými však opäť dominujú plastové fľaše. To zariadia jednotliví výrobcovia, ktorí výsledný recyklovaný materiál môžu používať na výrobu nových plastových fliaš a plechoviek. Kruh, čiže recyklačná slučka sa tak uzatvára, pričom cieľom je dosiahnuť, aby z nej uniklo čo najmenej kusov/ton cenných obalov a bolo ich možné používať opakovane na ten istý účel z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.Fľaše, ktoré sa nevrátia naspäť do recyklačnej slučky, totiž zaťažia životné prostredie tým, že skončia na skládkach, v spaľovniach alebo v horšom prípade vo voľnej prírode. To isté platí pre plechovky od nápojov. Preto každý, kto sa zúčastňuje na zálohovaní a aktívne ho podporuje, pomáha chrániť prírodné prostredie a zachovať jeho kvalitu pre ďalšie generácie.