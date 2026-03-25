Zálohy za teplo rastú, dôvodom je zmena systému pomoci
Štát už nedotuje dodávateľov tepla, ale pomoc smeruje priamo domácnostiam vo forme tzv. energošekov.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Vyššie zálohové platby za teplo v tomto roku nie sú dôsledkom prudkého zdražovania, ale zmeny systému štátnej pomoci. V stredu o tom informoval Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).
„Nedošlo k prudkému nárastu cien tepla. Zmenil sa len spôsob poskytovania energopomoci,“ uviedol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.
SZVT pripomenul, že v rokoch 2023 až 2025 štát uplatňoval plošné dotácie pre dodávateľov tepla. Hoci reálne ceny rástli, domácnosti platili zastropované ceny na úrovni roka 2022 a rozdiel doplácal štát priamo výrobcom tepla. Od januára tohto roku sa systém zmenil. Štát už nedotuje dodávateľov tepla, ale pomoc smeruje priamo domácnostiam vo forme tzv. energošekov. Zálohové platby preto po novom vychádzajú z plných, regulátorom schválených cien tepla.
