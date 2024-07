Založili asociáciu pre rozšírenie použitia umelej inteligencie

Bratislava 25. júla (TASR) - Na Slovensku založili novú asociáciu pre umelú inteligenciu (ASAI), zameranú na etiku, rozvoj, vzdelávanie a inovácie v oblasti umelej inteligencie (AI). Vo štvrtok na prvej akcii pre verejnosť v Bratislave predstavili ciele ASAI jej zakladajúci členovia.



ASAI si kladie za cieľ spájať firmy, vzdelávacie inštitúcie aj jednotlivcov, ktorí majú záujem využívať AI technológie. "Chceme formou programov a certifikácií vzdelávať a podporovať či už vzdelávacie inštitúcie alebo záujmové združenia tak, aby dokázali v rámci svojich činností lepšie podchytiť AI," uviedol pre TASR predseda správnej rady ASAI Róbert Gašparovič.



Asociácia sa netají tým, že by chcela prispieť aj pri nastavovaní právneho rámca na reguláciu AI na Slovensku. "Veľmi radi by sme boli pri vytváraní politík a implementácii Aktu o umelej inteligencii z dielne Európskej únie. Chceme osloviť najmä ľudí na ministerstve regionálneho rozvoja a posúvať im informácie od našich členov, ktorí pracujú s AI," zdôraznil Gašparovič.



Akt o umelej inteligencii, ktorý Rada Európskej únie schválila v máji tohto roka, je prvý právny rámec na svete, ktorý bude regulovať používanie umelej inteligencie. Jeho časť o zakázaných nástrojoch umelej inteligencie bude v krajinách EÚ aplikovateľná už tento rok. V EÚ budú zakázané nástroje na kognitívnu manipuláciu správania, rozpoznávanie emócií na pracovisku a v školách a sociálne hodnotenie ľudí podľa ich správania, spoločenského postavenia či osobnostných vlastností. Zakázané budú aj systémy diaľkovej biometrickej identifikácie, ako je rozpoznávanie tváre.



Tieto praktiky predstavujú podľa EÚ neprijateľné riziko pre poškodenie spoločnosti. "Cieľom Aktu o umelej inteligencii je poskytnutie primeranej ochrany ľuďom a zachovanie ich ľudských práv. Na druhej strane je reálna hrozba, že developeri AI systémov presunú svoju aktivitu mimo EÚ," zhodnotil Gašparovič.



Ďalšie odvetvie, v ktorom chce ASAI pôsobiť, je vzdelávanie učiteľov. "Chceme naučiť učiteľov, ako pracovať s nástrojmi AI, aby sa toho nebáli a nevideli to iba ako nástroj, s ktorým môžu žiaci podvádzať. Pomocou AI sa môžu učitelia rýchlo pripraviť na vyučovacie hodiny, vytvoriť obrazové učebné materiály, prezentácie alebo hry a urobiť tak vyučovanie zaujímavejšie a kreatívnejšie," uviedla AI lektorka Miroslava Šáchová.