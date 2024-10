Zámer baterkárne podľa investora neohrozí automobilový priemysel v SR

Šurany 5. októbra (TASR) - Projekt výstavby batériovej továrne v Šuranoch v okrese Nové Zámky neohrozí existujúci automobilový priemysel na Slovensku. Naopak, prispeje k jeho posilneniu prostredníctvom adaptácie na nové technológie a podpory inovácií. Investor projektu, spoločnosť GIB EnergyX Slovakia, to uviedla v reakcii na piatkovú (4. 10.) tlačovú konferenciu opozičného KDH.



Pre udržanie konkurencieschopnosti automobiliek považuje spoločnosť rozvoj batériového priemyslu za nevyhnutný. "Súčasťou našej vízie je aj plánovaná výstavba nového výskumného a vývojového centra zameraného na inovácie v oblasti batériových technológií," doplnila s tým, že sa zaviazala dodržiavať všetky regulačné normy na národnej aj európskej úrovni. Na spoluprácu a konštruktívny dialóg pozýva všetky strany, ktoré majú záujem o rozvoj Slovenska.



Podľa KDH môže výstavba baterkárne ohroziť automobilový priemysel na Slovensku, pričom pôda, na ktorej má nová fabrika vzniknúť, je jednou z najúrodnejších v našej krajine. Kresťanskí demokrati tiež upozornili na potenciálne ohrozenie domáceho priemyslu vývozom vyrobených batérií do zahraničia namiesto ich využitia v rámci domácej ekonomiky.



V Šuranoch má vzniknúť továreň na batérie do elektromobilov s kapacitou výroby 20 gigawatthodín batérií ročne s možným rozšírením kapacity produkcie až na dvojnásobok. S plným spustením výroby sa ráta v roku 2026, zamestnať má vyše 1300 pracovníkov.