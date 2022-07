Zámer výstavby Strategický park Valaliky predložili do procesu EIA

Valaliky 22. júla (TASR) - Zámer výstavby Strategický park Valaliky predložila spoločnosť Valaliky Industrial Park do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie - EIA. Spustenie výstavby plánuje v prvom štvrťroku 2023 a začiatok prevádzky v druhom štvrťroku 2025. Predpokladané investičné náklady sú vo výške viac ako jedna miliarda eur. Vyplýva to z predloženého zámeru.



"Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového strategického priemyselného parku určeného na výrobu automobilov s predpokladanou kapacitou výroby na úrovni 250.000 vozidiel ročne, čím sa vytvorí 4000 až 5000 nových pracovných miest," uvádza s tým, že má ísť o trojzmennú prevádzku. Predpokladá aj zvýšenie sekundárnej zamestnanosti v oblasti subdodávok, služieb a logistiky. Počas výstavby má byť orientačne nasadených zhruba 1300 pracovníkov naraz.



Tento strategický park má byť prvým výrobným závodom v automobilovom priemysle na Slovensku, ktorý zavedie výrobnú technológiu OEM spočívajúcu vo využití technológie vysokotlakového odlievania.



Umiestnený má byť medzi obcami Valaliky, Geča a Haniska v katastrálnom území Valaliky s výmerou podnikového pozemku 381 hektárov. Celková zastavaná plocha sa predpokladá na úrovni približne 550.000 štvorcových metrov. Výstavbou závodu dôjde tiež k rozšíreniu cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry.



Podľa zámeru je územie v budúcnosti možné rozšíriť aj do katastrálnych území Geča, Čaňa a Haniska o ďalších 229 hektárov na celkovú podnikovú plochu strategického parku s rozlohou 610 hektárov.



V tomto priemyselnom parku v okrese Košice-okolie má vyrásť závod švédskej automobilky Volvo, ktorá tu chce vyrábať elektromobily. Svoj príchod na východ Slovenska oznámila začiatkom júla.