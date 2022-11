Zamestnanci Amazonu vyzvali na štrajk na tzv. čierny piatok

Berlín/Paríž 25. novembra (TASR) – Pracovníci amerického internetového gigantu Amazonu na celom svete vrátane USA, Nemecka a Francúzska ohlásili štrajk na čierny piatok za lepšie mzdy. Posledný piatok v novembri je pritom pre maloobchodníkov vrátane gigantického on-line predajcu Amazon jedným z najrušnejších nákupných dní v roku, keďže sa začína vianočné sezóna s ponukou lákavých zliav. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Iniciatíva Make Amazon Pay, ktorá vyzvala na štrajky, uviedla, že protestné akcie by sa mali uskutočniť vo viac ako 30 krajinách.



V Nemecku organizuje protesty veľká odborová organizácia Verdi. Odbory naplánovali v 10 skladoch v krajine prestávky v práci. Francúzske odborové zväzy SUD a CGT vyzvali na štrajk v ôsmich skladoch v krajine.



Verdi žiada, aby americká spoločnosť uznala kolektívne zmluvy pre maloobchod a zásielkový obchod, a vyzval na kolektívnu zmluvu o pracovných podmienkach, zatiaľ čo francúzske odbory požadujú zvýšenie odmeny za vianočnú nákupnú sezónu, počas ktorej musia zamestnanci v skladoch akceptovať veľa nadčasov.



Amazon a Verdi už dlho vedú spory o uznanie odborovej organizácie v distribučných centrách spoločnosti. Amazon odmieta kritiku odborov a poukázal na to, že v Nemecku je od septembra nástupná mzda vrátane bonusov vo výške minimálne 13 eur na hodinu.



"Amazon ako zamestnávateľ ponúka skvelé platy, výhody a možnosti rozvoja, to všetko v atraktívnom a bezpečnom pracovnom prostredí," uviedol vo vyhlásení hovorca Amazonu v Nemecku.



Hovorca Amazonu vo Francúzsku zase oznámil, že všetci zamestnanci v skladoch, ktorí zarábajú menej ako 3100 eur mesačne, dostanú jednorazový bonus vo výške 500 eur, navyše k 150-eurovému koncoročnému bonusu dohodnutému s odbormi.



V piatok ráno Amazon informoval, že prevažná väčšina jeho zamestnancov v Nemecku pracuje ako obvykle, pričom štrajk je obmedzený na deväť z 20 nemeckých logistických centier.



V spoločnosti Amazon France zatiaľ neboli zaznamenané žiadne známky narušenia prevádzky. Dvaja predstavitelia francúzskych odborov priznali, že neočakávajú veľkú účasť, pretože rastúce životné náklady nútia zamestnancov hľadať nadčasy.



"Je to prvýkrát, čo má Amazon medzinárodný deň štrajku," povedala Monika Di Silvestreová z Verdi, ktorá zastupuje pracovníkov Amazonu.



"Je to veľmi dôležité, pretože veľká globálna korporácia ako Amazon nemôže byť konfrontovaná len lokálne, regionálne alebo celoštátne," dodala.