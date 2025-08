Zamestnanci Boeingu, ktorí vyrábajú lietadlá, vstúpili do štrajku

Chicago 4. augusta (TASR) - Zamestnanci amerického koncernu Boeingu, ktorí vyrábajú vojenské lietadlá, vstúpili v pondelok do štrajku po tom, ako predchádzajúci deň odmietli druhú ponuku na pracovnú zmluvu. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Približne 3200 robotníkov v závodoch Boeingu v St. Louis, St. Charles v Missouri a Mascoutah v Illinois hlasovalo za odmietnutie upravenej štvorročnej pracovnej zmluvy so spoločnosťou Boeing, uviedol v nedeľu (3. 8.) odborový zväz pracovníkov v leteckom priemysle IAM.



Štrajkujúci zamestnanci montujú stíhačky Boeing F-15 a F/A-18, cvičné lietadlo T-7 a dron MQ-25 na dopĺňanie paliva vo vzduchu, ktorý sa vyvíja pre americké námorníctvo.



Hlasovanie nasledovalo po tom, ako členovia odborov minulý týždeň odmietli prvý návrh leteckého koncernu, ktorý zahŕňal dvadsaťpercentné zvýšenie miezd počas štyroch rokov.



Sam Cicinelli, generálny viceprezident odborového zväzu pre stredozápad, vo vyhlásení uviedol, že štrajkujúci robotníci si „zaslúžia zmluvu, ktorá ochráni ich rodiny a uzná ich bezkonkurenčné odborné znalosti“. Spoločnosť Boeing Defense zase uviedla, že je pripravená na prerušenie práce a zavedie krízový plán, v rámci ktorého využije iných pracovníkov.



Podľa vedenia spoločnosti by odmietnutá štvorročná zmluva zvýšila priemernú mzdu približne o 40 % a zahŕňala by 20-percentné zvýšenie všeobecnej mzdy a ratifikačný bonus 5000 USD (4384,43 eura), ako aj viac dovolenky a práceneschopnosti.



„Sme sklamaní, že naši zamestnanci odmietli ponuku, ktorá zahŕňala rast priemernej mzdy o 40 % a riešila by ich primárny problém s alternatívnymi pracovnými rozvrhmi,“ povedal Dan Gillian, viceprezident a generálny riaditeľ spoločnosti Boeing Air Dominance a vedúci pobočky v St. Louis.



Americký výrobca lietadiel zápasí s problémami už niekoľko rokov, od dvoch havárií jeho modelov Boeing 737 Max. Jedno sa zrútilo v Indonézii v roku 2018 a druhé v Etiópii v roku 2019, pričom zahynulo 346 ľudí. V júni tohto roka sa zrútilo lietadlo Boeing Dreamliner, ktoré prevádzkovala spoločnosť Air India. Pri havárii zahynulo najmenej 260 ľudí.



Minulý týždeň spoločnosť Boeing oznámila, že jej tržby za 2. štvrťrok 2025 sa zlepšili a straty sa znížili. Boeing v 2. štvrťroku vykázal stratu 611 miliónov USD, čo bolo výrazne menej ako strata 1,44 miliardy USD v rovnakom období minulého roka.



(1 EUR = 1,1404 USD)