Zamestnanci Boeingu vstúpili do štrajku, prvýkrát za 16 rokov

Seattle 13. septembra (TASR) - Zamestnanci amerického výrobcu lietadiel Boeing vstúpili v piatok do štrajku, prvého za 16 rokov. Pre zastavenie práce hlasovali takmer všetci zamestnanci závodov na západnom pobreží potom, ako odmietli dohodu s vedením firmy o zvýšení miezd o štvrtinu. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Medzinárodné združenie zamestnancov v strojárstve a letectve (IAM), ktoré zastupuje približne 33.000 zamestnancov vyrábajúcich lietadlá 737 MAX aj ďalšie v oblastiach Seattlu a Portlandu, oznámilo, že jeho členovia odmietli návrh vedenia Boeingu na zvýšenie miezd v najbližších štyroch rokoch o 25 %. Proti návrhu dohody hlasovalo až 94,6 % zamestnancov. Boeing okrem toho ponúkol vyššie krytie nákladov na zdravotné zabezpečenie a lepšie podmienky aj v prípade odchodu do dôchodku. K tomu prisľúbil, že nové lietadlá sa budú vyrábať v závodoch so zamestnancami združenými v odboroch.



Napriek tomu zamestnanci ponuku neprijali. Odbory totiž pôvodne požadovali rast miezd až o 40 %.



Štrajk, za ktorý hlasovalo až 96 % zamestnancov a je prvý od roku 2008, znamená zastavenie výroby najpredávanejšieho lietadla spoločnosti 737 MAX. Firma pritom už aj pred štrajkom zápasila s meškaním dodávok svojich strojov a vysokými dlhmi.



Po havárii dvoch lietadiel 737 MAX z rokov 2018 a 2019, pri ktorých zahynulo 346 ľudí, sa situácia Boeingu ešte viac skomplikovala na začiatku tohto roka. V januári musel jeden zo strojov 737-9 núdzovo pristáť po tom, ako sa mu počas letu odtrhli dvere.



Spoločnosť je stále v strate, pričom negatívne výsledky zaznamenala v obidvoch kvartáloch tohto roka. Za 1. štvrťrok dosiahla strata 343 miliónov USD (311,37 milióna eur) a v 2. štvrťroku sa zvýšila na 1,44 miliardy USD.



Prípadný dlhotrvajúci štrajk tak situáciu firmy výrazne zhorší, keďže predchádzajúci štrajk v roku 2008, ktorý trval 52 dní, oberal spoločnosť denne o príjmy na úrovni zhruba 100 miliónov USD. Ako uviedla firma TD Cowen, ak by súčasný štrajk trval 50 dní, Boeing by mohol prísť približne o tri až 3,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1016 USD)