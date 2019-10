Zamestnanci Boeingu zrejme zavádzali FAA pri certifikácii 737 MAX

Washington 18. októbra (TASR) - Boeing odovzdal správy, ktoré naznačujú, že jeho zamestnanci zrejme zavádzali Federálny úrad pre letectvo v prípade kľúčového bezpečnostného systému uzemnených lietadiel 737. Ide o správy, ktoré si v roku 2016 posielali dvaja zamestnanci Boeingu, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Akcie amerického výrobcu lietadiel výrazne oslabili.



FAA v piatok potvrdil, že Boeing úrad vo štvrtok informoval o interných správach, ktoré objavil "pred niekoľkými mesiacmi". Tie sa týkajú "komunikácie s FAA počas pôvodnej certifikácie lietadla 737 MAX v roku 2016". Podľa FAA sú tieto správy znepokojujúce. Úrad dodal, že skúma tieto informácie, a potom sa rozhodne, aké prijme opatrenie.



Podľa zdrojov agentúry Reuters interné správy Boeingu vyvolávajú pochybnosti týkajúce sa stabilizačného systému MCAS. Ten je spájaný s pádmi dvoch lietadiel, ktoré viedli k celosvetovému uzemneniu strojov 737 MAX. Akcie Boeingu sa o 19:05 SELČ obchodovali v New Yorku so stratou 3,75 %.