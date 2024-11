Zamestnanci Bukózy začali podávať výpovede pre nevyplatenú mzdu

Hencovce 29. novembra (TASR) - Zamestnanci skupiny spoločností Bukóza Holding v piatok začali podávať výpovede z dôvodu nevyplatenia miezd. TASR to potvrdil predseda výboru Základnej organizácie Odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda (OZ DLV) pri Bukocel Pavol Halas, s tým, že bez mzdy sú všetci zamestnanci holdingu, čo sa týka približne 420 osôb.



"Zamestnancom k dnešnému dňu nebola vyplatená mzda za mesiac september 2024. Podľa informácií, ktorými odbory disponujú, zo strany zamestnávateľa nebude zamestnancom vyplatená mzda v stanovenom termíne ani za mesiac október," dodal.



Zamestnanci od odstavenia výroby 4. októbra čerpajú náhradné voľno a nevyčerpanú dovolenku. Od 18. novembra z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa majú zamestnanci nárok na náhradu príjmu vo výške 60 percent.



"Podľa informácií, ktoré mám od majiteľa, mal získať úver z banky, no tento krok sa mu nepodaril. V súčasnosti nemá finančné prostriedky na opätovné spustenie fabriky. Čo sa týka zamestnancov, je mi ľúto, ale v podstate sa ocitnú na úrade práce," doplnil Halas. Podľa jeho informácií výpovede v piatok podá vyše sto zamestnancov, a ďalšie výpovede pribudnú na budúci týždeň.



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre TASR uviedlo, že od začiatku roka 2024 neeviduje žiadne hromadné prepúšťanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Vranove nad Topľou.



Zamestnanci skupiny spoločností Bukóza Holding podávali výpovede z dôvodu nevyplatenia mzdy už v máji, keď im nebola vyplatená mzda za marec. Holding mal vtedy iného majiteľa.



Investičná skupina RIQ Investments, vlastnená českým podnikateľom Romanom Staňkom, oznámila vstup do skupiny spoločností Bukóza Holding začiatkom júla (2. 7.). K reštartu spoločnosti mala prispieť podpora Eximbanky a ústretový prístup Ministerstva životného prostredia SR, voči ktorému mala firma záväzok vo výške 20 miliónov eur. Nový majiteľ prevzal firmu s dlhom 130 miliónov eur. V júli zamestnanci dostali ponuky, aby sa opäť vrátili do práce a obnovili výrobu.