Zamestnanci Chemka Strážske sú bez výplat, prípad rieši polícia i súd

Strážske 4. mája (TASR) – Nevyplácaním mzdy a odstupného spoločnosťami v Chemku Strážske v okrese Michalovce sa zaoberá polícia. Od začiatku roka tu má na mzdy čakať približne 350 zamestnancov štyroch spoločností, uviedol predseda odborového zoskupenia Združenie zamestnancov Strážske Peter Machnič. Problém má súvisieť so zákazom vypúšťania odpadových vôd z priemyselného parku cez odkalisko Poša, ktorý prevádzkovateľom uložila Slovenská inšpekcia životného prostredia.



"Od januára k dnešnému dňu sme dostali zatiaľ 600 eur výplatu. Zamestnanci sú zúfalí," uviedol Machnič pre TASR s tým, že tento stav sa týka spoločností Chemko Slovakia, Ekologické služby, TP2 a Chemstroj. Problém podľa Machniča súvisí s nemožnosťou likvidovať odpadové vody prostredníctvom odkaliska Poša, čo spôsobilo zvýšené náklady na zabezpečenie ich likvidácie alternatívnymi riešeniami. "Chemko teraz musí na vlastné náklady tie vody likvidovať iným spôsobom, vyváža ich. Tým pádom sa dostalo do platobnej neschopnosti," povedal.



Podľa Machničových ďalších slov odborové zoskupenie síce s vedením spoločnosti rokuje, s doterajšími výsledkami však nie je spokojné. "Odpovede dostávame také, ktoré nie sú pre zamestnancov uspokojivé," ozrejmil s tým, že i preto už mali vyučení strojári zo spoločnosti Chemstroj začať podávať výpovede a hľadať si iné zamestnanie. "Mám vážne obavy, že Chemko skončí na ľuďoch, nebude mať, kto robiť," skonštatoval. Ako dodal, zoskupenie už zamestnávateľovi podalo výzvu a následne i predžalobnú výzvu na zaplatenie miezd a vzhľadom na to, že na ne dosiaľ nereagoval, obrátilo sa s podnetom na súd.



"Polícia sa podozrením zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného zaoberá, v súčasnej dobe sú vykonávané procesné úkony, nevyhnutné pred začatím trestného stíhania," potvrdila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Žalobu skupiny zamestnancov proti spoločnosti Chemko, a. s., Slovakia vo veci nevyplatenia mzdy eviduje od 23. apríla aj Okresný súd Košice II. Potvrdila to hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.