Zamestnanci detvianskej SPS budú v apríli doma štyri dni

Detva 23. apríla (TASR) - Celkovo štyri dni v apríli ostala väčšina z 300 zamestnancov detvianskej strojárskej spoločnosti Slavia Production Systems (SPS) doma so 60-percentnou náhradou mzdy. S vedením spoločnosti sa na tom vzhľadom na situáciu so šíriacim sa novým koronavírusom a s tým súvisiacimi obmedzenými možnosťami odbytu dohodli členovia zastupujúcich odborov.



"Táto dohoda je platná od 17. apríla. V máji by to malo byť už lepšie. Zamestnanci ostanú doma už iba dva dni," povedal TASR odborársky predák Stanislav Ľupták s tým, že aj signály od zákazníkov firmy sú už optimistickejšie. "Každopádne, o situácii, ktorá stále nie je stabilná, sa s vedením firmy rozprávame," dodal. Nádeje sa podobne ako v susednej spoločnosti PPS Group vkladajú aj do formy a výšky štátnej pomoci pre veľké firmy.



Spoločnosť vznikla v roku 1998 ako PPS TSN, s. r. o., ako samostatná dcérska spoločnosť PPS Detva Holding, a. s., so zameraním na konštrukciu a výrobu špeciálneho náradia a technologických investičných celkov v rozhodujúcej miere pre automobilový priemysel. V roku 2002 sa transformovala na akciovú spoločnosť PPS TSN a. s. so vstupom zahraničného investora. O dva roky neskôr sa premenovala na Slavia Tools, a. s.



V roku 2012 nastala fúzia do Slavia Production Systems, a. s., a 100-percentným vlastníkom sa stala Chropyňská strojírna. V ďalších rokoch investovala do strojového parku, logistiky a informačných tokov a začala rozvíjať konštrukčnú kanceláriu.