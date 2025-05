Zamestnanci distribučných spoločností súťažia v pilotovaní dronov

Lemešany 22. mája (TASR) - Súťaž v prácach na elektrickom vedení a v pilotovaní dronov sa koná vo štvrtok v priestoroch elektrickej stanice v obci Lemešany v okrese Prešov. Súťažia zamestnanci distribučných spoločností z celého Slovenska i ďalší profesionáli v celkovo desiatich tímoch, informovala TASR hovorkyňa Východoslovenskej distribučnej (VSD) Andrea Forbergerová.



„Súťažnou úlohou je vymeniť izolátor. Druhou úlohou je zaizolovať vodiče holého vedenia tak, že ak tam príde laik a náhodne by sa dotkol, tak sa mu nič nemôže stať. Zariadenia nie sú pod napätím, sme v súťažnom móde, ale všetko je vykonávané tak, ako keby dané zariadenia boli reálne pod napätím. Cieľom je, aby to urobili čo najrýchlejšie, ale pri dodržaní všetkých platných technologických postupov a bezpečnostných pravidiel,“ uviedol Ján Romaňák, vedúci úseku Prevádzky a výstavby vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN) Západ VSD.



„Súťaž spočíva v pilotovaní dronu v blízkosti vzdušného elektrického vedenia, čo je dnes už našou každodennou činnosťou. Je potrebné byť v bezpečnej vzdialenosti od drôtov a pilotovať tak, aby sme mali dobrý pohľad na ne, vedeli urobiť nejaký inšpekčný záznam a zároveň, aby to bolo bezpečné aj pre samotný dron,“ vysvetlil Darius Kozmaš, technik prevádzky vedení veľmi vysokého napätia (VVN) VSD a účastník súťaže.



Drony sa v energetike podľa Fobergerovej využívajú na monitoring vedení, či nedochádza k prepätiu a zároveň nimi monitorujú aj fyzický stav elektrických vedení a podperných bodov. „Tým, že ide o zábery zo vzduchu, tak máme informácie, ktoré bežne nevieme získať. Takisto sa tým nahrádzajú aj dosť prácne pochôdzky, ktoré by inak museli robiť naši kolegovia v teréne a, samozrejme, to, čo vidia zo zeme, je vždy obmedzené,“ vysvetlila Forbergerová.