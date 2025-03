Zamestnanci DOKA DREVO hlasujú o ostrom štrajku, problémom sú mzdy

Banská Bystrica 19. marca (TASR) - V banskobystrickej spoločnosti DOKA DREVO, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom systémového debnenia, využívaného najmä v stavebníctve, vyhlásili v závere februára štrajkovú pohotovosť. Po neúspešnom konaní pred sprostredkovateľom teraz zvažujú zástupcovia odborov vstup do ostrého štrajku a aktuálne o tom prebieha hlasovanie zamestnancov. TASR o tom v stredu informoval Výbor Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO DOKA.



Odborári začiatkom septembra minulého roka predložili zamestnávateľovi návrh novej podnikovej kolektívnej zmluvy účinnej od 1. apríla tohto roka do rovnakého termínu budúceho roka. Platnosť pôvodnej končí v marci. V rámci kolektívneho vyjednávania sa do polovice decembra uskutočnilo sedem kôl spoločných stretnutí odborárov so zamestnávateľom. Kľúčovou oblasťou rozporov bolo mzdové navýšenie zamestnancov.



"Po siedmich kolách rokovaní sme nakoniec ukotvili našu požiadavku navýšiť mzdy zamestnancov o desať percent. Keďže zamestnávateľ trval na svojom návrhu, a teda navýšenie miezd o štyri percentá, čo podľa našich prepočtov tvorí asi 2,5 percenta celkovej mzdy a nepokryje to ani avizovanú infláciu, vyjednávanie sme po vzájomnej dohode v druhej polovici decembra ukončili sporom. V januári požiadal zamestnávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o určenie sprostredkovateľa," vysvetlil šéf odborovej organizácie Jozef Šišulák.



Ako doplnil, zamestnávateľ iniciatívne pristúpil od 1. januára k navýšeniu miezd zamestnancov o štyri percentá. Toto plnenie má realizovať až do podpisu novej kolektívnej zmluvy, pričom ide o jednostranný akt a dobrú vôľu zamestnávateľa, avšak bez opory v kolektívnej zmluve.



"Za účasti sprostredkovateľa sa uskutočnili tri kolá kolektívnych rokovaní a odborári upravili svoju požiadavku na rast tarifných miezd zamestnancov o sedem percent plus jedno percento za zlúčenie tarifných tried. S tým zamestnávateľ nesúhlasil. Presadzoval navýšenie tarifných miezd o štyri percentá s dorovnaním na konci roka do percenta skutočnej inflácie. Kompromisné riešenie sporu poslal sprostredkovateľ 14. marca. Zamestnávateľ sa stotožnil s jeho návrhom s tým, že v prípade kladného hospodárskeho výsledku zabezpečí doplatok tarifných miezd zamestnancov do siedmich percent. Stalo by sa tak v prípade zisku firmy až v závere kalendárneho roka," konštatoval Šišulák s tým, že odborová organizácia takýto návrh sprostredkovateľa neakceptovala. Požiadala ho o ukončenie konania s tým, že bolo neúspešné.



Podľa šéfa odborovej organizácie má hlasovanie trvať zhruba dva týždne. Na základe jeho výsledkov rozhodnú o ďalších krokoch.



V spoločnosti DOKA DREVO pracuje okolo 330 ľudí, z nich je zhruba 210 kmeňových zamestnancov a zvyšní sú zamestnávaní cez pracovné agentúry, vrátane cudzincov, najmä z Ukrajiny a Moldavska. Priemerný zárobok je približne 1830 eur, robotníci vo výrobe zarábajú okolo 1530 eur, vrátane mzdových zvýhodnení a príplatkov za zmennosť či rizikové faktory.