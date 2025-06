VIDEO: Zamestnanci Ecco štrajkovali za vyššie kompenzácie

Martin 17. júna (TASR) - Zamestnanci Ecco v Martine štrajkovali za vyššie finančné kompenzácie pre pracovníkov pri ohlásenom hromadnom prepúšťaní v dôsledku ukončenia výroby v turčianskom závode. Ako pre TASR uviedol predseda Základnej organizácie (ZO) Integrovaného odborového zväzu Pavol Húšťava, štrajku sa v utorok zúčastnila viac ako polovica zamestnancov.



„Štrajk sa týkal tej našej požiadavky, ktorá trvá od začiatku ohláseného prepúšťania, a to je kompenzácia 3000 eur pre každého jedného zamestnanca nad kolektívnu zmluvu, pretože tá kolektívna zmluva bola uzatvorená úplne za iných podmienok. Nehovorilo sa vtedy o žiadnom prepúšťaní, ale naopak. Uisťovali nás o tom, že tu Ecco ostane,“ uviedol Húšťava.







Podľa jeho odhadov sa štrajku zúčastnilo približne 70 až 80 percent zamestnancov z výroby. „Z administratívy sa zúčastnilo zopár ľudí. Z údržby sa tiež zúčastnila viac ako polovica zamestnancov,“ spresnil Húšťava s tým, že štrajk bol rozdelený na dve časti. Hodinu sa štrajkovalo na rannej zmene od 13.00 h do 14.00 h a ďalšiu hodinu na poobednej zmene od 14.00 h do 15.00 h.



Vedenie Ecco Slovakia v písomnom stanovisku uviedlo, že rešpektuje právo odborárov organizovať takéto protestné aktivity, zároveň však tomu celkom nerozumie. „Pre našich zamestnancov sme pripravili kompenzačný balíček, ktorý obsahuje finančné aj nefinančné opatrenia. Len priama finančná pomoc bude na úrovni 11 miliónov eur a v priemere dostane zamestnanec pri odchode osem platov. Ideme nad rámec zákonných povinností v súlade s kolektívnou zmluvou a ekonomickými možnosťami našej spoločnosti,“ podotklo vedenie Ecco Slovakia.



Zároveň vedenie pripravilo aj nefinančné opatrenia, ktoré majú pomôcť ľuďom čo najskôr si nájsť novú prácu. „Sú to napríklad rôzne rekvalifikácie a vzdelávania, konzultácie a poradne, stretnutia s budúcimi zamestnávateľmi, mnoho z toho aj počas pracovného času a priamo v priestoroch Ecco Slovensko s náhradou mzdy pre zúčastnených zamestnancov,“ dodali z vedenia.



Ecco Slovakia ukončí výrobu vo svojom závode v Martine v lete, rozhodnutie sa dotkne 650 zamestnancov závodu. Závod v Martine začal s produkciou v roku 1998. Továreň, ktorá sa špecializuje na formálne aj príležitostné kategórie produktov, dodala počas svojej existencie viac ako 50 miliónov párov obuvi na všetky svetové trhy. Súčasná situácia v závode v Martine nijako neovplyvní maloobchodnú sieť Ecco na Slovensku.