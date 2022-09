Zamestnanci letiska v Poprade: Čoskoro nám uplynie výpovedná lehota

Poprad 23. septembra (TASR) - Už o niekoľko dní uplynie výpovedná lehota desiatkam zamestnancov Letiska Poprad - Tatry, v tejto súvislosti vyzvali minoritných akcionárov, predovšetkým mesto Vysoké Tatry, ale aj mesto Poprad, aby verejne vyjadrili svoju pozíciu a názor na dianie na letisku. Žiadajú taktiež, aby samospráva zabezpečila riadneho zástupcu na pondelkovom (26. 9.) mimoriadnom valnom zhromaždení.



Zamestnanci, ktorí v lete podali výpovede a požadujú odchod súčasného riaditeľa letiska Petra Dujavu, upozornili, že všetci akcionári dostali ešte v lete otvorený list. V ňom opisujú pracovné podmienky a výhrady voči konaniu riaditeľa a zároveň zdôvodňujú svoju hromadnú výpoveď.



"Uplynutím dvojmesačnej výpovednej lehoty sa letisko vystavuje bezprecedentnému riziku odobratia prevádzkovej licencie. Zástupcov minoritných akcionárov dôrazne upozorňujeme na následky a výšku škody, ktorá vznikne spoločnosti a všetkým zamestnancom v prípade straty licencie ich konaním, respektíve nekonaním," uvádza sa ďalej vo výzve, ktorú miestni odborári zaslali médiám. Pondelkové mimoriadne valné zhromaždenie sa má konať len štyri dni pred uplynutím výpovednej lehoty. Cieľom výzvy zamestnancov, ktorí naďalej trvajú na svojich výpovediach, je vopred predísť rôznym obštrukciám a pokusom o jeho zmarenie.



Primátor Popradu Anton Danko zverejnenej výzve nerozumie, keďže ako uviedol, v uplynulom období sa neraz verejne vyjadril, že plne stojí za zamestnancami letiska. Právnik tatranskej samosprávy Peter Brincko v súvislosti s výzvou uviedol, že primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš aj napriek zahraničnej pracovnej ceste už v dostatočnom predstihu zabezpečil zastupovanie svojej osoby na zvolanom valnom zhromaždení.



Tiež je podľa neho dôležité vyvrátiť domnienky verejnosti o zmarení minulotýždňového hlasovania. Tatranská samospráva totiž podľa rezortu dopravy obštrukciou zmarila odvolanie riaditeľa 12. septembra. Brincko to zdôvodnil tým, že pred začiatkom valného zhromaždenia mesto nemalo dostatok času preveriť si predložené informácie. Zároveň uviedol, že mesto nikdy nespochybnilo vyjadrenia zamestnancov.



Dujava v súvislosti s plynúcou výpoveďou zamestnancov ubezpečil akcionárov aj zástupcov odborov, že dokáže zabezpečiť prevádzku letiska aj po odchode veľkej časti pracovníkov. "Spoločnosť by pod vedením nášho klienta dokázala situáciu ustáť vzhľadom na ukončenie letnej sezóny, ako aj na dlhodobo nevyhnutnú opravu letiskovej dráhy, v dôsledku čoho bude nevyhnutné na najbližšie obdobie dočasne obmedziť prevádzku letiska," uvádza sa v stanovisku, ktoré TASR zaslala právnická firma, ktorá Dujavu zastupuje. Riaditeľ tiež deklaroval, že na nábor nových zamestnancov bude mať dostatok času aj v súvislosti s obmedzením chodu letiska pre pandemické opatrenia. Niektorí zamestnanci sa tak podľa neho na istý čas stanú nepotrební a v najbližšom období nevylúčil ani možnosť čiastočného prepúšťania.



"V prípade, ak nebude mať klient príležitosť očistiť svoje meno pokračovaním výkonu jeho funkcií pre spoločnosť, bude nútený hľadať iné spôsoby, ako svoje meno očistiť od všetkých nepravdivých tvrdení, ktoré sa v poslednom čase objavili na verejnosti," uvádza sa ďalej v stanovisku právnickej firmy. Dujava si nie je vedomý žiadneho pochybenia pri výkone funkcie a tvrdí, že ministerstvo dopravy ako majoritný akcionár mu aktívne zabraňuje v stretávaní sa so zamestnancami, a tým aj vo vyriešení situácie.