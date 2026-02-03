< sekcia Ekonomika
Zamestnanci môžu požiadať o ročné zúčtovanie dane do 16. februára
Ak žiadosť v tomto termíne nepredložia alebo nesplnia podmienky, vzniká im povinnosť podať daňové priznanie do 31. marca 2026.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Zamestnanci, ktorí mali v roku 2025 príjmy len zo závislej činnosti, môžu požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 16. februára tohto roka. Ak žiadosť v tomto termíne nepredložia alebo nesplnia podmienky, vzniká im povinnosť podať daňové priznanie do 31. marca 2026, upozornil v utorok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Zamestnancom, ktorí mali v roku 2025 zdaniteľný príjem len zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov na území SR (zo zamestnania alebo z dohody) a nemajú povinnosť podať daňové priznanie z iných dôvodov (prenájom, výhry, príjmy zo zahraničia, podnikanie), môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Musia však najneskôr do 16. februára 2026 požiadať o jeho vykonanie na predpísanom tlačive,“ priblížil hovorca.
Ak mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich. K žiadosti predloží potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov a doklady preukazujúce nárok na daňové zvýhodnenia, teda nezdaniteľné časti, daňový bonus na dieťa, na úroky či daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. V prípade, že do 16. februára nepredloží žiadosť s požadovanými prílohami, zamestnávateľ nie je povinný ročné zúčtovanie vykonať.
Pokiaľ zamestnanec nesplní podmienky pre podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania a jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahli v minulom roku sumu 2876,90 eur, svoju daňovú povinnosť si musí vysporiadať cez daňové priznanie typu A do 31. marca 2026. „Ak zamestnanec nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré mu vyplácal zdaniteľnú mzdu v roku 2025, vystaviť a doručiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch najneskôr do 10. marca 2026,“ konštatoval Kováč.
Zamestnanci, ktorí chcú poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % nimi určenému prijímateľovi, požiadajú prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní podielu dane. Toto potvrdenie je povinnou prílohou vyhlásenia. „Termín na vystavenie potvrdenia je 15. apríl 2026. Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) dane musia zamestnanci podať do 30. apríla 2026,“ doplnil hovorca.
