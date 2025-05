Zamestnanci môžu žiadať o dávku poistenia pri nevyplácaní mzdy

Bratislava 16. mája (TASR) - Zamestnanci, ktorým firma neuhrádza mzdu, môžu požiadať o dávku garančného poistenia zo Sociálnej poisťovne (SP). Nárok na dávku im vzniká v prípade, ak sa zamestnávateľ stal platobne neschopným a nemôže uspokojiť ich nároky z pracovnoprávneho vzťahu. Upozornil na to hovorca SP Martin Kontúr. V marci tohto roka vyplatila poisťovňa 169 dávok garančného poistenia v priemernej výške 3027,64 eura.



„Na účely nároku na dávku garančného poistenia sa zamestnávateľ považuje za platobne neschopného, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Znamená to, že odo dňa doručenia tohto návrhu súdu sa považuje zamestnávateľ za platobne neschopného. Ak však súd začne konkurzné konanie aj bez podania návrhu, za deň vzniku platobnej neschopnosti sa v takom prípade považuje deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania. Samotný výsledok konkurzného konania nemá vplyv na vznik nároku na dávku garančného poistenia,“ uviedla poisťovňa.



Požiadať o dávku garančného poistenia je možné prostredníctvom žiadosti, ktorá je dostupná na webovej stránke SP v sekcii formuláre alebo v ktorejkoľvek pobočke poisťovne. K dispozícii je v elektronickej podobe prostredníctvom e-schránky, ak má klient aktivovaný elektronický občiansky preukaz (eID). Pri papierovej podobe je potrebné ju doručiť príslušnej pobočke SP podľa sídla zamestnávateľa buď poštou alebo osobne.



K žiadosti je nutné priložiť kópiu pracovnej zmluvy, doklad o skončení pracovného pomeru, ak sa už teda skončil, výplatné pásky alebo iné doklady preukazujúce výšku neuhradených nárokov. Rovnako netreba zabudnúť ani na potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia, v ktorom zamestnávateľ či správca konkurznej podstaty potvrdí neuhradené mzdové nároky.



SP odporúča podať žiadosť do 60 dní od platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, premlčacia doba je tri roky. „Požadované neuspokojené nároky zamestnanca je možné uspokojiť najviac v rozsahu maximálnej sumy dávky garančného poistenia, ktorá do 30. júna 2025 predstavuje sumu 4290 eur. Dávka sa vypláca jednorazovo,“ spresnila poisťovňa.