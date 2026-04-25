Zamestnanci na západe Nemecka zarábajú viac ako na jeho východe
Údaje zverejnil tento týždeň Spolkový štatistický úrad (Destatis) na žiadosť poslanca nemeckého parlamentu Sörena Pellmanna z opozičnej strany Ľavica (Die Linke).
Autor TASR
Berlín 25. apríla (TASR) - Zamestnanci na plný úväzok v západnom Nemecku aj 35 rokov po zjednotení zarábajú stále o približne 17 % viac ako ich kolegovia na východe. Priemerný hrubý ročný príjem vrátane odmien dosiahol v roku 2025 na západe 55.435 eur, zatiaľ čo na východe to bolo 46.013 eur. Na hodinovom základe dosahovala priemerná hrubá mzda na západe 25,61 eura a na východe 21,36 eura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čísla ukazujú, že rozdiely v odmeňovaní zostávajú veľké aj desaťročia po zjednotení Nemecka v roku 1990. Odborníci tvrdia, že kľúčovým faktorom je nižšie pokrytie kolektívnymi zmluvami vo východnom Nemecku, keďže pracovníci, na ktorých sa tieto dohody vzťahujú, zarábajú zvyčajne viac. Životné náklady a nájomné sú však v mnohých východných regiónoch často nižšie.
Pellmann označil pretrvávajúce rozdiely za politické zlyhanie a uviedol, že odzrkadľujú slabé kolektívne vyjednávanie a ekonomický model, ktorý dlhodobo považuje východné Nemecko za región s nízkymi mzdami. Ľavicový politik preto vyzval na zvýšenie minimálnej mzdy a navrhol, aby verejné zákazky boli zadávané len firmám, ktoré sú viazané kolektívnymi zmluvami.
Údaje zverejnil tento týždeň Spolkový štatistický úrad (Destatis) na žiadosť poslanca nemeckého parlamentu Sörena Pellmanna z opozičnej strany Ľavica (Die Linke). Čísla ukazujú, že rozdiely v odmeňovaní zostávajú veľké aj desaťročia po zjednotení Nemecka v roku 1990. Odborníci tvrdia, že kľúčovým faktorom je nižšie pokrytie kolektívnymi zmluvami vo východnom Nemecku, keďže pracovníci, na ktorých sa tieto dohody vzťahujú, zarábajú zvyčajne viac. Životné náklady a nájomné sú však v mnohých východných regiónoch často nižšie.
Pellmann označil pretrvávajúce rozdiely za politické zlyhanie a uviedol, že odzrkadľujú slabé kolektívne vyjednávanie a ekonomický model, ktorý dlhodobo považuje východné Nemecko za región s nízkymi mzdami. Ľavicový politik preto vyzval na zvýšenie minimálnej mzdy a navrhol, aby verejné zákazky boli zadávané len firmám, ktoré sú viazané kolektívnymi zmluvami.