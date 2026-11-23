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Zamestnanci nemeckých automobiliek štrajkujú za vyššie mzdy
Jednodňové štrajky, ktoré zvolal odborový zväz IG Metall, sa začali v piatok (20. 11.) a majú pokračovať do utorka (24. 11.).
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 23. novembra (TASR) - Zamestnanci v nemeckom kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle v pondelok opäť štrajkovali za vyššie mzdy. Výroba v automobilkách BMW a Mercedes-Benz sa zastavila, zatiaľ čo pracovníci v závode spoločnosti Opel v meste Eisenach na východe krajiny vstúpili do vôbec prvého štrajku v jeho histórii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Jednodňové štrajky, ktoré zvolal odborový zväz IG Metall, sa začali v piatok (20. 11.) a majú pokračovať do utorka (24. 11.). V stredu (25. 11.) sa zástupcovia odborov stretnú so zamestnávateľmi na ďalšom kole mzdových vyjednávaní, ktoré sa týka približne 3,7 milióna pracovníkov v odvetví. IG Metall požaduje zvýšenie platov o 5 % počas jedného roka.
Združenie Gesamtmetall, strešná organizácia kovospracujúcich a elektrotechnických podnikov v Nemecku, ponúklo jednorazovú platbu, ktorá môže byť za určitých podmienok pozastavená, ako aj zvýšenie miezd o 1,3 % s účinnosťou od júla 2028 na obdobie 26 mesiacov. Najmä nemecký automobilový priemysel je pod tlakom, vzhľadom na vysoké ceny energií, náklady na pracovnú silu, americké clá a silnú konkurenciu z Číny.
Jednodňové štrajky, ktoré zvolal odborový zväz IG Metall, sa začali v piatok (20. 11.) a majú pokračovať do utorka (24. 11.). V stredu (25. 11.) sa zástupcovia odborov stretnú so zamestnávateľmi na ďalšom kole mzdových vyjednávaní, ktoré sa týka približne 3,7 milióna pracovníkov v odvetví. IG Metall požaduje zvýšenie platov o 5 % počas jedného roka.
Združenie Gesamtmetall, strešná organizácia kovospracujúcich a elektrotechnických podnikov v Nemecku, ponúklo jednorazovú platbu, ktorá môže byť za určitých podmienok pozastavená, ako aj zvýšenie miezd o 1,3 % s účinnosťou od júla 2028 na obdobie 26 mesiacov. Najmä nemecký automobilový priemysel je pod tlakom, vzhľadom na vysoké ceny energií, náklady na pracovnú silu, americké clá a silnú konkurenciu z Číny.