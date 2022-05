Zamestnanci siedmich distribučných centier Amazonu v Nemecku štrajkujú

Berlín 2. mája (TASR) - Nemecký odborový zväz Verdi odštartoval v pondelok niekoľkodňové štrajky v siedmich zo 17 distribučných centier Amazonu v krajine za lepšiu ochranu údajov a vyššie mzdy.



Štrajky sa konajú v Bad Hersfelde, Koblenzi, Lipsku, Rheinbergu, Grabene a Werne a budú sa líšiť v dĺžke, povedal hovorca Verdi v Berlíne.



Celkovú účasť bude možné presne vyčísliť až po skončení protestných akcií, ale Verdi očakáva, že spôsobí narušenie prevádzky Amazonu. Kampaň prichádza deň po medzinárodnom sviatku práce 1. mája.



Amazon tvrdí, že neočakáva žiadny vplyv na zákazníkov. Toky tovaru je podľa internetového obchodu možné presmerovať do iných nemeckých distribučných centier, prípadne do susedných krajín.



Odborový zväz Verdi sa od roku 2013 snaží prinútiť amerického maloobchodného giganta, aby uznal národnú dohodu o kolektívnom vyjednávaní pre maloobchod a zásielkový sektor v Nemecku.



Amazon však trvá na tom, že jeho pracovníci by mali byť platení ako zamestnanci v sektore logistiky. Hovorca firmy dodal, že Amazon verí v kombináciu spravodlivých miezd a atraktívnych pridaných benefitov. Podľa odborového zväzu zamestnanci Amazonu chcú tiež informácie o tom, aké osobné údaje o nich spoločnosť uchováva.



„Vieme, že spoločnosť špehovala svojich zamestnancov a majú právo vedieť, či Amazon zhromažďuje video a audio nahrávky, informácie zo sociálnych médií, o členstve v odboroch alebo iné osobné údaje v rozpore so zákonmi Európskej únie o ochrane údajov,“ povedala to generálna tajomníčka odborového zväzu UNI Global Union Christy Hoffmanová.



Hovorca spoločnosti obvinenia odmietol ako nepravdivé a dodal, že Amazon odpovedal zamestnancom na všetky otázky o zbieraní údajov.



TASR správu prevzala z DPA.