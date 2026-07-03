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Zamestnanci skupiny Mercedes-Benz protestujú proti úsporným opatreniam
Zamestnanci odmietajú plány predstavenstva a demontáž sociálneho štátu, vyhlásil na zhromaždení v meste Sindelfingen predseda zamestnaneckej rady Ergun Lümali.
Autor TASR
Stuttgart 3. júla (TASR) - Tisíce zamestnancov spoločnosti Mercedes-Benz v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko vyšli v piatok do ulíc, aby vyjadrili nesúhlas s rozšírením opatrení na zníženie nákladov. Zamestnanci odmietajú plány predstavenstva a demontáž sociálneho štátu, vyhlásil na zhromaždení v meste Sindelfingen predseda zamestnaneckej rady Ergun Lümali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vedenie chce zvrátiť ťažko vybojované úspechy a to nie je základ pre ďalšie rokovania, povedal Lümali. Odbory uviedli, že sa na proteste zúčastnilo približne 20.000 zamestnancov, zatiaľ čo podľa hovorcu spoločnosti ich bolo okolo 10.000. Podľa odborového zväzu IG Metall boli protesty naplánované aj v Stuttgarte, Brémach, Berlíne, Hamburgu a v niekoľkých ďalších mestách. Odbory zároveň pripravujú celoštátne protestné akcie. Okrem iného je na 9. júla v Stuttgarte naplánovaný veľký sprievod zamestnancov automobilového priemyslu.
V liste zamestnancom v Nemecku z konca minulého týždňa predstavenstvo spoločnosti Mercedes-Benz oznámilo, že je nevyhnutné „naďalej znižovať náklady plnou rýchlosťou“, aby si automobilka udržala konkurencieschopnosť. „Napriek všetkému nášmu úsiliu je situácia v Nemecku dnes dramatická,“ uvádza sa v liste. Spoločnosť zároveň oznámila, že približne 90.000 z celkového počtu asi 108.000 zamestnancov v Nemecku nedostane v júli mimoriadnu odmenu, na ktorú majú nárok v zmysle kolektívnej zmluvy. Táto platba sa podľa vedenia odkladá na budúci rok.
Vedenie chce zvrátiť ťažko vybojované úspechy a to nie je základ pre ďalšie rokovania, povedal Lümali. Odbory uviedli, že sa na proteste zúčastnilo približne 20.000 zamestnancov, zatiaľ čo podľa hovorcu spoločnosti ich bolo okolo 10.000. Podľa odborového zväzu IG Metall boli protesty naplánované aj v Stuttgarte, Brémach, Berlíne, Hamburgu a v niekoľkých ďalších mestách. Odbory zároveň pripravujú celoštátne protestné akcie. Okrem iného je na 9. júla v Stuttgarte naplánovaný veľký sprievod zamestnancov automobilového priemyslu.
V liste zamestnancom v Nemecku z konca minulého týždňa predstavenstvo spoločnosti Mercedes-Benz oznámilo, že je nevyhnutné „naďalej znižovať náklady plnou rýchlosťou“, aby si automobilka udržala konkurencieschopnosť. „Napriek všetkému nášmu úsiliu je situácia v Nemecku dnes dramatická,“ uvádza sa v liste. Spoločnosť zároveň oznámila, že približne 90.000 z celkového počtu asi 108.000 zamestnancov v Nemecku nedostane v júli mimoriadnu odmenu, na ktorú majú nárok v zmysle kolektívnej zmluvy. Táto platba sa podľa vedenia odkladá na budúci rok.