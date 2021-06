Zamestnanci strojárskej spoločnosti v Beluši vstúpia do štrajku

Beluša 8. júna (TASR) – Zamestnanci strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v obci Beluša v Púchovskom okrese vstúpia vo štvrtok (10. 6.) o 6.00 h do ostrého štrajku. Informoval o tom v utorok predseda Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Považské strojárne Pavol Šujak a predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna.



„Je nám ľúto, že to muselo dôjsť až k ostrému štrajku, ale ani po viac ako polročnom kolektívnom vyjednávaní sme nedospeli k žiadnej dohode, ani pred sprostredkovateľom. Stále máme pripravené svoje návrhy, sme ochotní rokovať. Pokiaľ nás v stredu (9. 6.) osloví zamestnávateľ a dohodneme sa, štrajk byť nemusí,“ priblížil Šujak s tým, že piatkové (4. 6.) rokovanie so zamestnávateľom neprinieslo dohodu v zásadných veciach.



O ostrom štrajku rozhodlo hlasovanie, ktorého sa zúčastnilo 90 percent výrobných zamestnancov závodu. Požadujú zvýšenie základnej zložky mzdy, vyplatenie 13. a 14. platu, vyplácanie variabilnej zložky mzdy, vyplácanie motivačného bonusu a doplnkové dôchodkové poistenie. Reštriktívne opatrenia zamestnávateľa znamenajú pre zamestnancov zníženie mzdy v priemere o 170 eur mesačne oproti roku 2020.



Podľa Machynu nie je možné, aby straty spoločnosti znášali ľudia. „Tu išli platy dole, ľudia boli solidárni a súhlasili so znížením niektorých zložiek mzdy. Ale dnes to žiadajú naspäť, rast ekonomiky má byť tento rok 5,2 percenta. Ak by sa toto dialo v materskej firme v Nemecku, tak by nikto nerobil. My nie sme lacná pracovná sila. A keď berieme produktivitu práce, sme často lepší, ako materské spoločnosti,“ zdôraznil Machyna.



Ako dodal, ľudia nežiadajú nejaké prehnané sumy. Počas pandémie sa vzdali svojich benefitov a teraz chcú, aby firma bola solidárna s nimi. „Ak to nebude, som presvedčení, že ľudia prestanú pracovať. A tomu už rozumie každý zamestnávateľ,“ doplnil.







Podľa zamestnankyne spoločnosti Márie Janíkovej sa ľudia rozhodli štrajkovať preto, že im klesá mzda. „Výkony sa dvíhajú, platy klesajú. Všade stúpajú ceny, ľudia majú rodiny, hypotéky, úvery. Jednoducho sa to nedá zvládať,“ povedala Janíková.



Zamestnávateľ prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby informoval, že sa nebude vyjadrovať, médiám poskytne stanovisko prostredníctvom elektronickej pošty.



Ako informoval výkonný riaditeľ a konateľ Booster Precision Components Beluša Rudolf Bernard Grijpma, v rámci kolektívneho vyjednávania urobil zamestnávateľ niekoľko ústretových krokov, ako nový návrh valorizácie miezd, vylepšený návrh na posudzovanie kritérií variabilnej zložky mzdy, nové kritériá na vyplácanie 13-teho a 14-teho platu.



„Aj napriek veľkej snahe zamestnávateľa nájsť spoločné riešenie a kompromis, nebola zo strany odborovej organizácie vôľa vypočuť si nový návrh zamestnávateľa. Odborová organizácia trvala iba na svojom poslednom návrhu z 13. mája 2021, ktorý je však pre zamestnávateľa neakceptovateľný, a teda ani nebola vôľa rokovať o novom návrhu zamestnávateľa. Následne bolo na stretnutí zamestnávateľovi odovzdané vyhlásenie o začatí štrajku s dátumom začiatku od 10. júna 2021,“ informoval riaditeľ.



Ako dodal, v rámci spoločnosti Booster sa mzdy pohybujú minimálne na úrovni priemeru v danom regióne. Nestotožňuje sa s tvrdením odborárov, že mzda zamestnancov klesal v priemer o 170 eur a nesúhlasí s tvrdením ZO OZ KOVO Považské strojárne, že by boli zamestnanci nedostatočne ohodnotení.



„Zamestnávateľ chce naďalej komunikovať a vyjednávať o sporných bodoch prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania a má úprimný záujem dospieť k vzájomnej dohode, s cieľom čím skôr zavŕšiť proces kolektívneho vyjednávania, ale očakáva, že aj druhá strana bude brať do úvahy objektívne skutočnosti a možnosti zamestnávateľa,“ zdôraznil Grijpma.