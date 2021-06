Zamestnanci strojárskej spoločnosti v Beluši vstúpili ráno do štrajku

Ostrý štrajk zamestnancov firmy Booster Precision Components z dôvodu sporu v kolektívnom vyjednávaní, 10. júna 2021 v Beluši. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Beluša 10. júna (TASR) – Zamestnanci strojárskej spoločnosti Booster Precision Components v obci Beluša v Púchovskom okrese vstúpili vo štvrtok o 6.00 h do ostrého štrajku. Zhromaždili sa pred vstupom do areálu spoločnosti a žiadajú splnenie svojich požiadaviek.Podľa predsedu Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO Emila Machynu sa do štrajku zapojilo asi 90 % výrobných zamestnancov spoločnosti.skonštatoval Machyna s tým, že výroba v spoločnosti je momentálne zrejme zastavená.Ako dodal, vo štvrtok o 10.00 h majú mať odborári rokovanie, ktoré inicioval zamestnávateľ.“ zdôraznil Machyna.Odborári požadujú zvýšenie základnej zložky mzdy o 6 %, vyplatenie 13. a 14. platu, vyplácanie variabilnej zložky mzdy, vyplácanie motivačného bonusu a doplnkové dôchodkové poistenie. Reštriktívne opatrenia zamestnávateľa znamenajú pre zamestnancov zníženie mzdy v priemere o 170 eur mesačne oproti roku 2020.