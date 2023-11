Odbory v UniCredit Bank zbierajú podpisy zamestnancov na štrajk

Bratislava 20. novembra (TASR) - Odbory v UniCredit Bank vyjednávajú s vedením banky o zvýšení miezd neúspešne už niekoľko mesiacov. Vedenie podľa nich odmietlo aj kompromisný návrh sprostredkovateľa a naďalej presadzuje svoje návrhy. S tým však odbory nesúhlasia, začali preto zbierať podpisy zamestnancov na vyhlásenie štrajku. Informovala o tom v pondelok predsedníčka Základnej organizácie odborového zväzu v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jana Százsová. Banka kolektívne vyjednávanie v jeho priebehu nekomentuje.



Odborári dlhodobo upozorňujú, že podiel personálnych nákladov k výnosom je v rámci skupiny UniCredit Bank najnižší na Slovensku. Kým v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dosahuje tento ukazovateľ 18,74 %, v Nemecku predstavuje 28,06 %, Taliansku 25,73 %, Chorvátsku 22,16 % a v Rumunsku 20,38 %. Lepšie na tom majú byť aj zamestnanci iných bánk na Slovensku, kde sa ukazovateľ pohybuje od 24 do 32 %.



Pripomenuli, že v roku 2022 vzrástla banke ziskovosť medziročne o 32,6 %, tohtoročné mzdy však zamestnancom na Slovensku stúpli len o 6,19 %, čím nepokryli ani polovicu minuloročnej inflácie. "O nič lepšie na tom nemajú byť zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku ani v budúcom roku. Napriek tomu, že banke počas prvého polroka 2023 narástol medziročne zisk o 23,4 %," konštatovala Százsová.



Odborári v rámci kolektívneho vyjednávania požadovali navýšenie miezd od januára 2024 o tohtoročnú mieru inflácie, ako aj vyplatenie dovolenkového príspevku v júli vo výške 60 % ich základnej mzdy. "Nakoľko sa obe strany nevedeli dohodnúť, do kolektívneho sporu vstúpil sprostredkovateľ. Zamestnanci banky boli ochotní akceptovať jeho návrh, čím ustúpili zo svojich pôvodných požiadaviek," zhodnotila Százsová. Malo ísť o plošné zvýšenie miezd o 10 %, a to nie od januára, ale až od apríla.



Aj tento návrh však banka podľa odborov odmietla. Od apríla chce zvyšovať platy plošne len o 7 %. O ďalšie 3 % majú vzrásť mzdy individuálne tým zamestnancom, ktorí na rovnakých pozíciách zarábajú rozdielne. Namiesto dovolenkového príspevku vo výške 60 % mesačnej mzdy navrhuje banka vyplatiť jednorazový bonus vo výške 35 % mzdy.



"Táto ponuka je pre nás ponižujúca a neakceptovateľná. Stotožnila sa s tým väčšina našich kolegov," uviedla Szászová s tým, že odborári nechali o ponuke zamestnávateľa hlasovať svojich kolegov v ankete. Zúčastnili sa jej vyše tri štvrtiny zamestnancov a proti ponuke banky hlasovalo 83 %. "Preto odbory začali zbierať podpisy na vyhlásenie štrajku," dodala Szászová.