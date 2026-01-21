< sekcia Ekonomika
Zamestnanci U.S. Steel Košice na proteste vyjadrili podporu odborárom
V rámci vyhlásenia sporu zástupcovia odborov 9. januára požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o pridelenie sprostredkovateľa.
Autor TASR,aktualizované
Košice 21. januára (TASR) - Stovky zamestnancov košických oceliarní U. S. Steel v stredu na protestnom zhromaždení v košickej Šaci vyjadrili podporu odborárom pri vyjednávaní o novej kolektívnej zmluve. Odborový zväz KOVO U. S. Steel Košice vyhlásil 12. januára v oceliarňach štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je, že ani po ôsmich kolách kolektívneho vyjednávania o podobe novej podnikovej kolektívnej zmluvy sa nepodarilo nájsť spoločnú dohodu.
„Dnešný míting, ktorý zvolali odborári z U. S. Steel, je na podporu kolektívnym vyjednávačom, pretože 16. decembra sme vyhlásili nezhodu v kolektívnom vyjednávaní. Nevieme sa dohodnúť na troch zásadných veciach, a to je ochrana zamestnancov pred prepúšťaním, týždenná pracovná doba a samozrejme aj mzdy,“ uviedol predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.
V U. S. Steel Košice je podľa neho v prevažnej miere týždenný pracovný čas 35,5 hodiny a zo 7700 kmeňových zamestnancov tak pracuje 85 percent. „Zamestnávateľ v návrhu kolektívnej zmluvy chce túto pracovnú dobu v celej šírke pre všetkých zamestnancov zvýšiť na 37,5 hodiny,“ povedal Varga s tým, že dve hodiny týždenne nie sú pre nich prípustné.
Podľa jeho slov počas piatich rokov platnosti kolektívnej zmluvy v nej mali flexibilnú klauzulu pre vybraný okruh zamestnancov, že v prípade potreby zo strany zamestnávateľa sa robilo viac počas určitej doby.
„Keď to bolo potrebné viac, tak sa to schvaľovalo nami odborármi. Takto sa to päť rokov využívalo a my v podstate žiadame pri kolektívnom vyjednávaní zamestnávateľa, aby to zostalo v takejto forme, takáto flexibilita a myslíme si, že pri existujúcich procesoch vo fabrike teraz je to postačujúce,“ vysvetlil Varga.
V tarifnej mzde im zamestnávateľ podľa Vargu ponúka v priemere 50 eur na zamestnanca. „My sme žiadali viac, ale za osem kôl, ako sme sa stretli, tak sme ustúpili a momentálne žiadame 80 eur, to znamená, že priestor na vyjednávanie je vždy za stolom. Toto stretnutie je v podstate vyjadrenie verejnej solidarity odborárov pracujúcich v U. S. Steel Košice, kde chceme dať najavo všeobecne všetkým, že sa vieme za seba postaviť a stojíme si za tým, na čo máme mandát,“ skonštatoval Varga.
„My sme aj v podstate za stolom sa rozlúčili 16. decembra so sociálnym partnerom, že sme pripravení rokovať. Samozrejme, musíme hľadať cestu kompromisov tak, aby obidve strany boli spokojné,“ dodal Varga.
V rámci vyhlásenia sporu zástupcovia odborov 9. januára požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o pridelenie sprostredkovateľa. Tento proces by sa mal zrealizovať do 30 dní od doručenia požiadavky.
Predchádzajúca kolektívna zmluva v hutníckom podniku platila do 31. decembra 2025. Kolektívne vyjednávanie o novej, ktoré trvalo osem kôl, dospelo do vyhlásenia sporu. Prvé kolo vyjednávania sa konalo 14. októbra a zatiaľ posledné 16. decembra.
V košických oceliarňach aktuálne pracuje 7700 kmeňových zamestnancov. Vlani v polovici júna bola po 18-mesačnom procese ukončená akvizícia, ktorou japonská oceliarska spoločnosť Nippon prevzala hutnícky americký koncern U. S. Steel vrátane jeho slovenského závodu.
„Verím, že sa napokon dohodneme. Teraz to bude v rukách mediátora, ktorému budeme tlmočiť naše stanoviská. Chceme sa dohodnúť, chceme zachovať benefity pre zamestnancov, s prihliadnutím na situáciu na trhu s oceľou,“ uviedol pre TASR hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača.
